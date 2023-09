Can 2023 : le Cameroun dans le deuxième chapeau du tirage au sort

La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé, ce vendredi 15 septembre 2023, les chapeaux du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’ivoire.

Avec les 24 équipes qualifiées pour la compétition, on connaît désormais les chapeaux qui serviront au tirage au sort le 12 octobre 2023 à Abidjan. Comme attendu, dans le pot 1, on retrouve les meilleures sélections africaines du dernier classement de la FIFA : le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Sénégal, vainqueur de l’édition précédente de la CAN, la Tunisie, le Nigeria, l’Algérie, le Ghana, l’Égypte, le Cameroun, le Mali et la RDC.

En effet, les chapeaux du tirage pour la Can 2023 sont déterminés conformément à l’Article 12 du règlement de la compétition, qui se réfère au dernier Classement Officiel de la FIFA publié avant le tirage, mais également en tenant compte des résultats des trois précédentes Can (2017, 2019 et 2022) ainsi que des éliminatoires des Can 2019, 2022 et 2024. Chacun des six groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections, issues chacune d’un chapeau différent.

Voici ci-dessous la répartition des 24 équipes dans les chapeaux.

Chapeau 1

Côte d’Ivoire (pays organisateur),

Sénégal,

Égypte,

Tunisie,

Maroc,

Algérie.

Chapeau 2

Nigeria,

Mali,

Ghana,

Burkina Faso,

Cameroun,

Afrique du Sud.

Chapeau 3

RD Congo,

Cap-Vert,

Guinée,

Zambie,

Guinée équatoriale,

Mauritanie.

Chapeau 4