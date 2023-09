Can 2023 : le Cameroun se qualifie dans la douleur

Le rideau est tiré sur les éliminatoires de la CAN « Côte d’ivoire 2023 », achevées ce 12 septembre sur un Cameroun-Burundi (3-0) qui a donné des sueurs froides aux supporters des Lions indomptables.

Dans un stade de Roumdé Adjia de Garoua, archi comble, le Cameroun a en effet survécu à une première période dominée par les Burundais qui ont eu de nombreuses occasions, mais ont buté sur un impérial André Onana qui a justifié son retour après sa retraite internationale de près de 10 mois. L’ouverture du score de Bryan Mbeumo, peu après la reprise, est survenue à cause d’une énorme erreur adverse.

Servi par son gardien dans sa surface sans aucune pression, le défenseur burundais Christophe Nduwarugira s’est totalement déchiré, déposant admirablement le ballon dans la course de Bryan Mbeumo, seul face au but pour l’ouverture du score au retour des vestiaires.

Des buts de Christopher Wooh (59e) et Vincent Aboubakar (90+3e), auront finalement offert un succès plus tranquille au Cameroun, qui sera bien au rendez-vous, en janvier prochain. Une victoire qui qualifie également la Namibie, deuxième du groupe C à trois équipes, qui était suspendu au résultat de cette dernière rencontre.

Les Lions indomptables seront donc bien présents en Côte d’Ivoire pour disputer leur 20e Coupe d’Afrique des nations et tenter de remporter un sixième trophée. Histoire de se rapprocher des recordmans égyptiens (7 CAN) qualifiés également pour leur 26e CAN.