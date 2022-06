CAN 2023 : Radiodiffusion télévision ivoirienne fait appel à la CRTV

Un accord cadre de partenariat entre les deux médias à capitaux publics du Cameroun et de la Côte d’Ivoire a été signé ce 23 juin 2023 à Yaoundé.

« Ce partenariat permettra à la CRTV d’apporter à la RTI Info, diffuseur de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, son expertise et son expérience accumulées durant la CAN féminine 2016, le CHAN 2020 et la CAN 2021. Le volet logistique, gestion des ressources humaines et organisation générale seront les priorités »

La Cameroon Radio Télévision (CRTV) va mettre son expérience pour la diffusion de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) prévue en 2023 en Côte d’Ivoire.

À cet effet, la CRTV et la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) ont procédé, le 23 juin à Yaoundé, à la signature d’une convention-cadre de partenariat. Ces médias publics étaient représentés par leurs dirigeants Charles Ndongo (CRTV) et Fausseni Dembele (RTI).

« Rompre ce cycle qui nous a si souvent incliner à aller chercher loin, ce que nous pouvions trouver à côté, chez le voisin, chez le frère. De montrer à nos publics, à nos dirigeants que nous pouvons travailler ensemble et produire des résultats de qualités », a précisé Charles Ndongo DG de la Crtv.

« Nous ne nous sommes pas trompés en nous arrimant au bateau de la Crtv qui, a eu la grosse expérience de la Can Total 2020 aux mois de janvier et de février derniers. Nous étions là avec nos équipes techniques et la Crtv nous a permis de fréquenter les sites, de nous émerger et de comprendre de façon pratique comment la Radio Diffusion hôte, prenait en charge ce volet extrêmement important de la compétition », a souligné Fausseni Dembele.