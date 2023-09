Can 2025 : le Maroc, pays organisateur (officiel)

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf), réuni ce 27 septembre au Caire, a désigné le Maroc comme pays organisateur de la Can 2025.

Le dossier marocain a retenu à l’unanimité après le retrait de l’Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie. Une très bonne nouvelle pour le Maroc, plongé dans une période très difficile suite au violent séisme ayant eu lieu dans le Haut Atlas, au sud-ouest de Marrakech, dans la commune rurale d’Ighil, province d’Al Haouz. Ainsi, on apprend ce mercredi que le Maroc va organiser la Can 2025.

Ayant l’envie d’organiser une compétition importante depuis plusieurs années, le Maroc a enfin obtenu gain de cause avec cette Can 2025. Seul candidat en lice, le Maroc a logiquement hérité de l’organisation de la compétition. L’Algérie, le duo Bénin – Nigéria et la Zambie se sont retirés et le Maroc a donc pu crier victoire.

Pour les Lions de l’Atlas, c’est une superbe nouvelle, eux qui ont été jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022 en décembre dernier. Premier pays qualifié pour la Can 2024, le Maroc va donc pouvoir célébrer cette victoire. Après le désistement de tous les autres pays candidats, le Maroc a été élu à l’unanimité et cela promet une superbe CAN en 2025, surtout au vu de l’ambiance présente chez les supporters des Lions de l’Atlas. Il reste pour la Caf à déterminer le format des éliminatoires de cette Can.