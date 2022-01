Can-Cameroun 2021 : « Discover Cameroon » dévoile les charmes du pays hôte

Le livre d’or de 140 pages édité par le cabinet Cbm Strategies, paru à la veille de la Can 2021, présente les particularités sportives, culturelles, touristiques, patrimoniales, économiques, ainsi que les personnalités légendaires du Cameroun.

Dès l’entame, « Discover Cameroon » appelle les visiteurs et les résidents à la découverte de Rio dos Camaroes, le pays du Char des dieux. Dans une visite guidée, les rédacteurs promènent le lecteur page après page, dans les profondeurs du Cameroun historique et actuel. En français et en anglais, Christian Bisseni Mbog et son équipe présentent l’ancienne colonie allemande dans un ton décontracté et en une dizaine de rubriques.

Attraits touristiques du Cameroun

Dérivé de « Rio dos Camaroes » (Rivière des crevettes), le Cameroun dirigé par Paul Biya depuis le 06 novembre 1982 se laisse apprécier région par région. Les pages du livre dressent la carte postale des dix régions en décrivant l’administration, le mode de vie, les sites touristiques triés sur le volet. A l’intérieur, on peut se retrouver à Ebogo, au parc de la Mefou, au Bois Saint Anastasie dans le Centre ; aux chutes d’Ekom Nkam à l’île de Manoka dans le Littoral ; au Char des dieux (Mont Cameroun) dans le Sud-Ouest, aux chefferies traditionnelles à l’Ouest ; aux gorges de Kola à Garoua dans le Nord ; aux chutes de la Lobé, au débarcadère de Kribi dans le Sud ; ou à la réserve du Dja à l’Est.

Patrimoine, légende et sport au Cameroun

Discover Cameroon, donne à voir le patrimoine à travers les réalisations du roi Njoya (1860-1933), l’histoire du serpent à deux têtes chez les Bamoun, le Musée national de Yaoundé ou le Musée maritime de Douala. Il informe davantage sur les personnalités qui ont hissé le Cameroun sur le toit du monde. Manu Dibango, Anne Marie Nzié, Roger Milla, Christian Cardinal Tumi, Arthur Zang, en font partie.

Le livre réserve une bonne partie à une grande nation du sport. Le pays des Lions indomptables compte de nombreux champions dans divers domaines du sport à découvrir entre les colonnes. Le magazine revisite les grands événements (Mondial, Can, jeux olympiques…) ainsi que les figures marquantes des années 1970 à 2021. Les 7 stades de football nouvellement construits ou rénovés ouvrent cette rubrique.

Curiosités économiques et culturelles du Cameroun

Les atouts économiques ne sont en reste. Les produits agricoles tels la banane, le cacao rouge, la noix de cajou, le poivre de penja ou le miel blanc d’Oku sont des références présentées dans la rubrique investir au Cameroun. La Bauxite de Mini-Martap, le Rutile d’Akonolinga sont entre autres minerais que vante le livre d’or.

Dans la rubrique Art et culture, la production annuelle nous plonge dans les 4 aires culturelles du pays. On peut ainsi y découvrir les grands rendez-vous tels le Ngondo, le Ngouon, la Fantasia. La littérature, le cinéma, la musique, l’humour ainsi que l’art culinaire n’ont pas échappé aux rédacteurs. La vie des médias et les contacts utiles constituent le dernier tableau du livre.

Distribué gratuitement, le document qui comporte un avant-propos est embelli par des illustrations de diverses formes. Sa couverture repliée en papier carton ainsi que son coffret facilitent sa conservation. Il est recommandé aux touristes, aux médias ainsi qu’aux élèves et étudiants pour leur culture générale.