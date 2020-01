CAN Cameroun 2021 : La date du tournoi sera connue ce jour

Le calendrier de la compétition attendue ce 15 janvier à 14 heures. A l’issue d’une réunion entre la CAF, la Fécafoot et les autorités camerounaises.

Ce 15 janvier à 10 heures à Yaoundé, les responsables de la Confédération africaine de football se retrouvent autour d’une même table avec les autorités camerounaises. Venues notamment de la présidence de la République, du Premier ministère, de la Fédération camerounaise de football et les membres de Comité local d’organisation du CHAN et de la CAN.

Le but de la réunion est d’arrêter la date définitive de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Date qui sera officialisée à 14 heures dans un communiqué de la CAF.

Une heure plus tard Narcisse Mouelle Kombi le ministre des Sports et de l’éducation physique, président du Cocan, sera face aux hommes de médias. Suivi à 16 heures par Ahmad qui répondra aux questions de quelques médias nationaux et internationaux.

La visite du président de la CAF et sa suite s’achève ce soir par une soirée de gala dans un cabaret huppée de la ville de Yaoundé.