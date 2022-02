Can Cameroun 2021 : le Sénégal, enfin, sur le toit d’Afrique

À la suite d’un match fermé, le Sénégal a remporté sa toute première Can, ce dimanche 6 février 2022 au stade d’Olembé, à l’issue de la séance de tirs au but contre l’Égypte. Les Pharaons, eux, ne gagneront pas leur huitième Can.

Le Sénégal touche enfin l’or. Grâce à son gardien Edouard Mendy dans la séance de tirs au but, le Sénégal, face à l’Egypte a remporté la première Can de son histoire au bout de sa troisième finale (0-0, 4-2 tab). L’Égypte a longtemps cru réédité le même exploit que lors de ses trois précédents matches à élimination directs dans cette Can. Il n’en a rien été.

Après deux échecs en finale en 2002 et 2019, la sélection sénégalaise ouvre enfin son palmarès dans cette compétition qui fut si souvent cruelle pour elle. L’Égypte n’a pas trouvé la formule pour empêcher les Lions de la Teranga de poser enfin leurs griffes sur cette coupe qu’ils ont tant convoitée. « Cette coupe est capricieuse, elle nous fait courir depuis 20 ans », a glissé le sélectionneur Aliou Cissé.

Dans un stade d’Olembé largement acquis à sa cause, le Sénégal est devenu le 15ème pays à graver son nom au palmarès la Can. Et après la victoire aux tirs au but, ce sont des Lions emplis de gaîté qui ont défilé devant les journalistes, chantant à tue-tête et dansant comme s’ils n’avaient pas livré une bataille de plus de 120 minutes. Sans doute l’effet d’un médicament appelé « vainqueur de la Can 2021 ».

Indique que Idrissa Gana Gueye, 32 ans, est international depuis plus de dix ans. Des échecs en Can, il en a connu quelques-uns. C’est ce qui rend cette victoire si particulière pour lui : « C’est un soulagement, quelque chose d’extraordinaire. On l’attendait depuis des années. »

Le milieu de terrain Parisien « avait envie de donner » ce titre aux supporters sénégalais. Il n’a pas oublié les quolibets récurrents contre le Sénégal : « Les gens se moquaient de nous en disant qu’on avait une bonne équipe mais qu’on ne gagnait jamais. » Goguenard, Gana Gueye a ajouté : « Je leur avais dit que cette fois-ci, c’était la bonne ! »

La voix cassée à force de hurler son bonheur, Abdou Diallo a du mal à réaliser la performance accomplie. « Plein d’émotions se mélangent », a-t-il dit. Plus tard, de retour à l’hôtel où les champions d’Afrique ont été accueillis en triomphe, le défenseur a pu étreindre les membres de la délégation sénégalaise en lâchant « c’est bon, on l’a fait ». Le combat mené depuis tellement d’années a enfin été remporté.