Can « Cameroun 2021 » : le tirage au sort se tiendra le 15 août avec des stars comme Samuel Eto’o, Didier Drogba, George Weah, Jay-Jay Okocha…

Les vingt-quatre nations qualifiées pour la prochaine Can seront bientôt fixées. En effet, après plusieurs reports, le tirage au sort de la compétition, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, initialement prévu 25 juin dernier, est finalement fixé au 15 août 2021, avec Mohamed Henni en Guest Star.

C’est désormais clair. Ce lundi, la Confédération africaine (CAF) a annoncé que le tirage au sort de la prochaine CAN aura lieu le 15 août prochain à Yaoundé, au Cameroun. Prévue (et confirmée) entre le 9 janvier et le 6 février 2022 au pays des Lions indomptables, la Coupe d’Afrique des nations n’arrêtait cependant pas de voir son tirage au sort reporté « en raison du contexte sanitaire », lui qui devait initialement se tenir le 25 juin dernier.

Parmi les personnalités conviées à l’événement, les anciennes gloires du continent que sont : Samuel Eto’o (Cameroun), Didier Drogba et Yaya Touré (Côte d’Ivoire), George Weah (Liberia, président de son pays depuis trois ans et demi) et Jay-Jay Okocha (Nigeria). Mais aussi… Mohamed Henni, pour représenter l’Algérie. Le vidéaste amateur franco-algérien, originaire de Marseille, est devenu connu en 2018 pour sa propension à détruire des écrans plats avec une batte de baseball, en insultant Valère Germain.

Par ailleurs, on le sait depuis quelques jours, le Cameroun, pays hôte de la compétition, sera dans le chapeau 1, en compagnie du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, du Maroc et de l’Algérie. Le chapeau 2 est composé de l’Egypte, du Ghana, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de la Guinée.

Le Cap-Vert est placé dans le chapeau 3 aux côtés du Gabon, de la Mauritanie, du Zim­babwe, de la Guinée-Bissau et enfin de la Sierra-Leone. Comme les autres chapeaux, le chapeau 4 est constitué de 6 pays. Il s’agit du Malawi, du Soudan, des Comores, de la Guinée-Equatoriale, de l’Ethio­pie et de la Gambie.