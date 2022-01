Can Cameroun 2021 : Patrice Motsepe ferme le stade d’Olembe

Le président de la Confédération africaine de football (Caf) vient de tenir un point de presse au stade Ahmadou Ahidjo, ce mardi 25 janvier. Patrice Motsepe est revenu sur la bousculade d’hier qui a causé la mort de huit personnes à l’entrée du stade Olembé avant la rencontre Cameroun – Comores. Ainsi, jusqu’à la fin de l’enquête qui a été diligentée par la Caf, le stade d’Olembe est suspendu.

D’entrée de jeu, le président de la Caf a adressé ses condoléances aux familles touchées par les disparitions de leurs proches. Après, il a déclaré : « les responsabilités de cet incident restent partagées. Aussi bien par la Caf, que par le gouvernement camerounais, nous sommes tous responsables de ces pertes en vie humaines. C’est un incident malheureux qui entache la compétition et nous prendrons des mesures par rapport à tout ce qui s’est passé ».

Il a en outre précisé que : « le prochain match qui devait se jouer au stade d’Olembe ne se jouera plus dans ce stade. Nous allons le délocaliser, probablement vers le stade Ahmadou Ahidjo. Et jusqu’à nouvel ordre, aucun match ne devrait se jouer dans ce stade. Une enquête a été ouverte pour comprendre tout ce qui s’est réellement passé ce soir du 24 janvier ».

Patrice Motsepe a tenu à affirmer que ce genre d’incident ne se reproduira plus jamais tout au long de cette compétition. Il a également avancé que même les plus grands stades, avec les plus grandes infrastructures et technologies ne sont pas à l’abri de ce genre d’incident. « Nous ferons tout pour que la suite de la compétition se passe bien. Je me charge d’organiser une réunion avec le reste du comité d’organisation demain pour prendre des mesures. ».

Concernant les tests Covid-19 querellés depuis que les Comores ont eu 12 joueurs testés positifs, la CAF rassure l’opinion publique. « Au CHAN, on a constaté que les tests Covid de certaines équipes posaient déjà problèmes. On a donc décidé de faire appel à un laboratoire indépendant et fiable pour effectuer tous les tests Covid de cette compétition. Ce laboratoire a eu à travailler lors de l’Euro et lors de la Fifa World Cup. Ils ont leur propre matériel ».