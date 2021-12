Pierre Kundé Malong, Effala Konguep, Michaël Ngadeu Ngadjui et Christian Bassogog sont testés positif au Coronavirus. Les deux premiers sont en isolement au Complexe Mundi où se préparent les Lions, tandis que les deux autres sont en isolement à Douala.

Ce n’est pas dans la plus grande sérénité que les Lions indomptables ont entamé le stage préparatoire à la Can. A peine avoir foulé le sol camerounais, en provenant de leurs clubs respectifs, que quatre Lions indomptables retenus pour participer à la 33ème édition de la Can sont passés à la trappe des tests Covid-19, réalisés par un cabinet d’analyse médical camerounais.

Il s’agit : du milieu de terrain Pierre Kundé Malong, du gardien de but Effala Konguep, du défenseur Ngadeu Ngadjui et de l’allier Christian Bassogog. Ces quatre joueurs, mis au repos par le staff médical, devront être déclarés négatifs lors des prochains tests avant de rejoindre leurs coéquipiers.

Avant le début de la compétition qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022, la Confédération africaine de football va faire appel à un laboratoire internationalement reconnu (dans un souci de neutralité et de transparence) pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et les membres d’encadrement.

Malgré tout, selon une note du team press de l’équipe du Cameroun, les Lions indomptables ont déjà commencé à peaufiner les automatismes. « Pour cette première séance préparatoire à la Can, vingt joueurs se sont retrouvés autour du sélectionneur national Antonio Conceicao Oliveira et du staff technique pour deux heures de travail axé sur la remise en forme, la finition devant les buts et la conservation du ballon. Mais avant l’entraînement proprement dit, le coach a invité ses joueurs à saisir la chance historique que représenterait pour eux dans cette compétition, la victoire finale au soir du 06 février à Yaoundé ».

Le responsable de la communication de la sélection nationale a, par ailleurs, expliqué que : « quatre joueurs manquent encore à l’appel, Aboubakar Vincent, Léa James Siliki, Stéphane Bahoken et Jean Junior Onana. Ils rejoindront la sélection dans les prochains jours. En début de soirée, les Lions ont reçu la visite d’encouragement du Ministre des Sports et de l’Éducation Physique qu’accompagnait, Mme Céline Eko, première vice-présidente de la Fecafoot représentant le Président empêché. Une minute de silence a été observée en mémoire du frère décédé ce soir du sélectionneur national Antonio Conceicao Oliveira absent de cette cérémonie », a indiqué Serge Guiffo, Team Press Officer de la sélection camerounaise.