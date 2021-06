Can Cameroun 2021 : une énième mission de la Caf à Yaoundé pourquoi faire ?

En prélude à la Can que le Cameroun organisera en janvier 2022, le secrétaire général de la Caf arrive à Yaoundé ce 14 juin pour installer un bureau de l’instance faitière du football africain, fixer la date du tirage au sort et probablement signer l’Accord-Cadre avec le Cocan.

Les enjeux de la prochaine mission conjointe Caf-Fifa sont multiples. Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (Caf) a dans sa correspondance du 4 juin 2021 dernier, fixé l’ordre du jour de son séjour. « Afin d’en discuter concrètement, et pour resserrer les liens de partenariat qui nous unissent autour d’un objectif commun, le président de la Caf m’a demandé de venir rencontrer sur place, les autorités compétentes et notre association membre. A cet effet, je conduirais personnellement une délégation à Yaoundé, du 14 au 16 juin 2021. Cette visite sera également l’occasion d’organiser la mise en place du bureau Caf de la Can à Yaoundé. L’ordre du jour ainsi que les documents de voyage nécessaires de la délégation vous seront communiqués en temps utile », écrivait le SG de la Caf.

Dans sa correspondance, en fin stratège qu’il est, il fait exprès de ne pas évoquer certains aspects de sa mission. Or, le profil des membres de sa délégation laisse clairement indiquer qu’il s’agira également de fixer la date du tirage au sort. Il s’agira surtout d’imposer au Cocan l’entreprise italienne ANGELINI DESIGN, comme prestataire agréé pour organiser la cérémonie de tirage au sort, au détriment du Cocan qui avait déjà, dans son droit, confié ce marché à LEAP STUDIO DESIGN.

Le déplacement de Yaoundé, en mission avancée de l’Italo-suisse Carlo Angelini, le propriétaire de l’agence de publicité basée à Rome n’est pas anodin. Il a été confié à Carlo Angelini, l’ami de longue date du président de la Fifa Gianni Infantino, sans avis d’appel d’offres, l’organisation de la cérémonie d’ouverture et de clôture de la Can Total Energies Cameroun 2021.

Une Epée de Damoclès

C’est désormais connu de tous, depuis l’ère Ahmad Ahmad, la Caf fonctionne comme un bureau de la Fifa. Il a d’ailleurs été inauguré hier à Paris, un nouveau bureau Fifa. Du propre aveu de Gianni Infantino « ce bureau aidera la Fifa à rapprocher davantage de l’Afrique. Paris et son aéroport Rossy Charles de Gaulle étant un hope pour rallier rapidement l’Afrique francophone ».

L’Afrique étant devenu une proie facile pour les omnipotents de la Fifa, Véron Mosengo-Omba sait qu’il n’éprouvera aucune difficulté pour se voir octroyer tout ce qu’il désire. Le Cameroun n’ayant pas encore signé d’Accord-Cadre avec la Caf en vue de l’organisation de la Can 2021, il y a comme une Epée de Damoclès qui pèse sur la tête du président du Cocan.

L’un des points d’ancrage de cette mission sera donc de signer ce fameux document. L’Accord-Cadre est un contrat entre le Cameroun et la Caf, qui détermine les responsabilités en devoirs, droits et obligations des parties dans l’organisation de la Can. Cet Accord-Cadre précise jusqu’où s’étendent les responsabilités de l’Etat via la Fécafoot ; de même que celles qui reviennent à la Caf, propriétaire de l’événement.

Dans les statuts de la Caf, le secrétaire général peut bien être habilité à signer ce document au nom de la Caf. Durant son long règne (de 29 ans) comme président de la Caf, Issa Hayatou a très rarement signé ce document. Il confiait généralement cette mission à ses vice-présidents ou au secrétaire général. Une fois cet Accord-Cadre signé, les préparatifs sur le plan opérationnel pourront alors s’intensifier à partir d’un bureau Caf de Yaoundé, qui devrait voir le jour dans la foulée.

La délégation de la Caf-Fifa attendue à Yaoundé est constituée de : Samira Ounas (Caf) ; Samson Adamu (Caf) ; Anthony Baffoe (Caf) ; Mohamed Ali Aissaoui (Caf) ; Véron Mosengo-Omba (Caf) ; Sandra Latorre (Fifa) ; Collins Smith (Fifa) ; Sara Rehane (Fifa) ; Franck De Redelijkheid (Fifa) et Carlo Angelini (Fifa), déjà dans nos murs.