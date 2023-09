Can «Côte d’ivoire 2023» : les 24 équipes qualifiées connus

Le casting est intégralement connu. Avec la fin des éliminatoires ce mardi 12 septembre, les 24 billets pour la Coupe d’Afrique des nations ont été distribués.

On connaît désormais le plateau de la prochaine CAN en Côte d’ivoire. En grand danger, le Cameroun a réussi à valider son ticket en battant largement le Burundi (3-0), mardi, permettant par ailleurs à la Namibie de se qualifier pour la compétition reine pour la quatrième fois de son histoire.

Il n’y aura aucun absent de marque pour cette Coupe d’Afrique qui pourrait concourir pour le titre de « Can la plus relevée de l’histoire » et qui n’a pas accordé de place aux novices. Car, c’est la première fois depuis la Can 2015, en Guinée équatoriale, qu’il n’y a pas de nouveau pays à la Coupe d’Afrique.

Stoppée en quarts de finale au Cameroun pour sa première participation, la Gambie, elle, va enchaîner avec bonheur, tout comme la Mauritanie qui va connaître sa troisième Coupe d’Afrique consécutive après avoir découvert la compétition en 2019. Quatre à la suite pour la Guinée-Bissau depuis son « entrée » à la Can en 2017 et qui va viser, comme la Mauritanie, une qualification historique en huitièmes de finale.

Ce sera le moment des retrouvailles pour la RD Congo, l’Afrique du Sud, et la Namibie qui avaient manqué le voyage au Cameroun. Pour le Mozambique, et la Zambie, l’attente fut plus longue. Les Wambas ne s’étaient plus invités à la grande fête africaine depuis l’édition 2010. Pour les Chipolopolos, vainqueurs en 2012, c’est un grand retour après avoir raté les trois dernières CAN.

Les Comores, l’Éthiopie, le Gabon, le Malawi, la Sierre Leone, le Soudan et le Zimbabwe, tous présents lors de la dernière édition, ne participeront pas à l’épreuve à venir.

Les 24 équipes qualifiées pour la Can 2023 : Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Égypte, Gambie, Ghana, Guinée Équatoriale, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, République démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Zambie.

Le tirage au sort sera effectué le 12 octobre prochain à Abidjan.