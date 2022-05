Can de Scrabble : le Cameroun s’offre une médaille d’or

La sixième édition des Championnats d’Afrique de Scrabble s’est terminée mardi 17 mai, avec la triomphe de King Josaphat Nkouete Chewa.

Le rideau s’est fermé sur le sixième championnat d‘Afrique de scrabble. Après la victoire du Nigérien Abdouramane Moussa en finale de Scrabble Classique, l’autre finale prestigieuse, celle du Scrabble Duplicate, a vu la victoire d´un local. Un jeune Camerounais prometteur, King Josaphat Nkouete Chewa, a été sacré.

Le Cameroun obtient une médaille d’or à l´occasion de cette CAN de Scrabble 2022, disputée à domicile. Le soulagement est immense pour le président de la Fédération nationale de Scrabble et hôte de l’événement, Amédée Assomo.

« Il a tenu, non ? Le mental ! C´est la plus belle médaille parce que c´est l´épreuve la plus difficile. On joue contre un ordinateur et c´est extrêmement stressant. À l´avant-dernière journée, pour faire une similitude avec le football (référence à la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du monde 2022 face à l´Algérie, NDLR), on était très mal barré. Mais notre champion a gardé le moral et tout s´est bien passé. »

Drapeau camerounais sur les épaules, le champion du jour, King Josaphat Nkouete Chewa, a découvert le Scrabble grâce à un oncle. Il jouait aux débuts sur le dos d’un calendrier avec des jetons de bois.

« C´est un accomplissement que je n´aurais pas imaginé avant le championnat. Je savais que je pouvais faire quelque chose, mais pas à ce niveau. J´ai joué comme si la vie de ma mère en dépendait (rires). J´ai mis le drapeau du Cameroun parce que j´ai joué pour le pays, plus pour moi. C´est ce qui m´a motivé », confie-t-il à Rfi.

De l’avis de ses coéquipiers, King Josaphat Nkuete Choa a un bel avenir devant lui et un potentiel de champion du monde comme son compatriote, Éric Salvador Tchouyo.