CAN féminine 2018 : Aboudi Onguene sacrée « homme du match » contre l’Algérie

Les Lionnes Indomptables du Cameroun se sont brillamment imposées hier soir face à l’Algérie. Aboudi Onguene a décroché la distinction d’homme du match.

Grande soirée de foot ce mardi 20 novembre pour les Lionnes Indomptables du Cameroun. Les joueuses du sélectionneur Joseph Briant Ndoko ont lourdement dominé l’Algérie sur le score de 3-0. Une véritable démonstration de force et de talents pour un collectif qui tourne désormais à plein régime.

Avec un but marqué et une prestation de haut volt durant toute la partie, Aboudi Onguene a été sacrée « homme du match » à l’issue de cette rencontre. Les deux autres buts du Cameroun ont été marqués par Gaélle Enganamouit et Nchout Njoya Ajara.

Malgré deux victoires en deux matches, le Cameroun n’est pas automatiquement qualifié car c’est la différence de buts particulière qui entre en jeu en cas d’égalité de points. Les Indomptables n’ont donc besoin que d’un match nul (ou même d’une défaite par un but d’écart) face au Ghana pour assurer leur place en demi-finale. Quant à l’Algérie, battue deux fois en deux matches, c’est déjà l’élimination.