Can féminine 2018 : le Cameroun et le Nigeria s‘affrontent en demi-finale

Les deux meilleures équipes féminines d’Afrique vont s’affronter ce mardi dans le cadre des demi-finales de la Can « Ghana 2018 ».

La demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin se joue ce mardi avec comme tête d’affiche le duel Cameroun-Nigeria. Une rencontre qui verra s’opposer les deux meilleures équipes du continent. Le Nigeria est en effet double tenant du titre continental tandis que les Lionnes indomptables arrivent en seconde position.

Si une rencontre entre les deux équipes n’est pas véritablement une surprise elle survient tout de même assez tôt dans la compétition. La confrontation était attendue en phase finale de la Can. Ainsi se serait alors reproduit le scénario de la dernière Can, au Cameroun en 2016. Les Super Falcons y avaient confirmé leur suprématie en battant les Lionnes indomptables par le score d’un but à zéro.

Il s’agit donc pour les protégées du coach Joseph Ndocko d’essayer d’inverser la tendance en battant leurs rivales, mais surtout de sortir victorieuses afin de garantir sa place au mondial 2019 qui sera organisée en France entre le 7 juin et le 7 juillet.