Can féminine 2018 : le Mali et le Cameroun s’affrontent pour la 3e place

L’issue de ce match permettra de déterminer laquelle des deux sélections pourra prendre part à la Coupe du monde.

Les Lionnes indomptables du Cameroun affrontent le Mali ce vendredi, à partir de 17h, pour la troisième place de la Coupe d’Afrique des nations « Ghana 2018″. Ce qui permettra à l’une des deux sélections de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde « France 2019« .

« Nous étions venus au Ghana avec la ferme intention de jouer une troisième finale d’affilée et, cette fois, de la gagner. Hélas il nous a manqué un petit quelque chose et notre ambition ne s’est pas réalisée. Tout le monde dans l’équipe a eu beaucoup de mal à digérer l’échec contre le Nigeria. Le temps des pleurs est terminé. A défaut de trophée nous allons tout mettre en oeuvre pour franchir le dernier obstacle, le Mali, dont dépendra notre présence ou non à la Coupe du monde, au mois de juin prochain en France », indique Joseph Ndocko, le sélectionneur des Lionnes indomptables.

Le Cameroun et le Maroc se sont déjà affrontés lors des matchs de pouls de la Can 2018. La rencontre s’est achevée sur une victoire des Lionnes indomptables par 2 buts à 1. Elles ont été éliminées de la compétition en perdant en demi-finale respectivement contre le Nigeria (4-2) et l’Afrique du Sud (2-0).