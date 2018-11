Can féminine 2018 : le Onze entrant du Cameroun contre le Nigeria

Gaelle Enganamouit, Aboudi Onguene, Manie Christine et Ajara Nchout, figurent dans la liste du coach Joseph Ndoncko.

Plus qu’une heure et les Lionnes indomptables du Cameroun et les Super falcons du Nigeria fouleront le gazon du stade… pour disputer la démi-finale de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin « Ghana 2018».

Les joueuses du Cameroun

Gardienne

Annette Ngo Ndom

Défense

Yvonne Leuko

Falonne Meffometou

Marie Awona

Manie Christine

Milieu de terrain

Raissa Feudjo

Marlyse Ngo Ndoumbouk

Geneviève Ngo Mbelek

Attaque

Ajara Nchout

Gaelle Enganamouit

Aboudi Onguene