Can-féminine- «Maroc 2022»: la Zambie tient le Cameroun en échec

Le Cameroun et la Zambie se quittent dos à dos (0-0), dans le groupe B de la Can féminine, ce 3 juillet au stade de Casablanca.

Le premier match de la poule B de la Can féminine entre le Cameroun et la Zambie a accouché d’un score nul vierge, au terme d’une rencontre engagée mais de faible niveau technique. Les Lionnes, sous le regard de Samuel Eto’o et Rigobert Song, étaient données favorites de ce match. Elles étaient au grand complet contre des Zambiennes diminuées avec trois absences majeures dont la buteuse Barbra Banda. Le service médical de la Caf ayant détecté chez cette dernière un taux de testostérone très élevé

En première période, les Zambiennes, malgré la domination des filles de Gabriel Zabo ont réussi à les contenir. Elles ont tenté mais ne sont pas parvenues à trouver le chemin des filets.

Les Camerounaises reviennent de la pause avec la même envie… et le même manque d’efficacité. Si elles ont dominé les débats dans l’ensemble, les Lionnes indomptables ont pêché là où on les attendait le plus : devant les buts. Car pendant que des supporters étaient encore à se demander comment Monique Ngock a pu manquer la balle du 1-0, Flora Kameni ajoute à cette série de ratés, une action gâchée devant les filets d’une Nazi Hazel pourtant battue (64e).

La frappe de Nchout Njoya Ajara sur l’occasion suivante est sans danger. La joueuse de l’Inter Milan croit finalement être la grande héroïne de son pays, mais son but en fin de match est refusé pour un hors-jeu logique (90e+4). Ses coéquipières et elles peuvent s’en mordre les doigts.

Les Zambiennes ont été laborieuses, défendant en bloc et avec une agressivité défensive. Le point du nul est donc mérité. A noter que l’arbitre sénégalaise (Aissata L.) de la partie, victime des crampes à la cuisse, n’a pu conduire le match à son terme et a dû se faire remplacer. Les Camerounaises tenteront de lancer leur CAN 2022 le 6 juillet face au Togo.