La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce vendredi 29 avril au tirage au sort pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine, prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc.

Le Cameroun est tombé dans le groupe B en compagnie du Togo, de la Tunisie et de la Zambie. Les Lionnes indomptables vont évoluer dans la ville de Casablanca. Nchout Njoya Ajara et ses coéquipières débutent la compétition le 3 juillet. Ce sera face à la Zambie. Les Camerounaises croiseront ensuite le fer avec le Togo le 6 juillet, avant de clôturer enfin la phase de groupe par un choc avec la Tunisie trois jours plus tard.

Au total, elles sont douze sélections réparties en trois poules de quatre, à engager la course de départ pour la succession du Nigeria, champion en titre. Le Maroc sera donc en compagnie de trois équipes peu expérimentées dans cette compétition : le Burkina Faso, dont ce sera la première participation, l’Ouganda dont ce sera la seconde et le Sénégal dont ce sera la troisième.

Les groupes B et C s’annoncent beaucoup plus déséquilibrés, a priori. Dans le B, Camerounaises et Zambiennes seront favorites face aux revenantes tunisiennes et aux novices togolaises. Dans le C, un choc des titans opposera les Nigérianes et les Sud-Africaines. Burundaises et Botswanaises tenteront d’exister au milieu de cette rivalité anglophone.

Nchout Njoya Ajara, la meilleure joueuse des Lionnes indomptables en ce moment, invitée à cette cérémonie de tirage au sort par la CAF, a livré son sentiment : « Tous les trois groupes sont vraiment équilibrés. Il y a plusieurs équipes qui se sont qualifiées pour la première fois à une CAN et c’est vraiment à féliciter. On va passer une très belle compétition. Il y a 12 pays qui se sont qualifiés pour la CAN. C’est la première fois dans l’histoire. C’est à féliciter ».

Rappelons que les quatre demi-finalistes de cette édition seront directement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde féminine, prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle Zélande.