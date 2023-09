Can, féminine, Maroc 2024 : le Cameroun éliminé !

Les Lionnes indomptables du Cameroun ne seront pas de la partie pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine « Maroc 2024 ».

Grosse désillusion pour l’équipe nationale féminine du Cameroun. Les Lionnes indomptables éliminées par le Kenya ce 26 septembre à Nairobi. Les filles de Jean-Baptiste Bisseck n’ont pas pu éviter le piège des kenyanes. Victorieuse à l’aller au stade de la Réunification 1-0, les Lions se sont inclinées sur le même score au retour.

Les joueuses de Jean-Baptiste Bisseck sont incohérentes dans la construction et n’ont par conséquent pas pu se frayer le chemin des buts. Après avoir concédé un but à la 75e minute de jeu, les Lionnes indomptables vont s’incliner ainsi à l’issue du temps réglementaire. Il a fallu attendre la fatidique épreuve de tirs au but pour que les Kenyanes prennent le dessus sur des Camerounaises (1-1, 4-3).

Une page se tourne pour cette génération qui n’avait manqué de phase finale de la Can depuis 1995 (lors de la 2ème édition où le Cameroun avait déclaré forfait), arrivant même presque chaque fois dans le dernier carré. La faute à un management incompréhensible. Quelle était l’urgence de changer l’entraîneur de cette équipe à quelques jours de l’entame des éliminatoires ? Les responsables de cet échec doivent simplement en tirer toutes les conséquences.

Après la Can 2022, ratée (éliminée en quart de finale), et la non qualification pour le Mondial 2023, la sélection nationale féminine continue sa dégringolade.