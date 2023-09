Can, féminine, Maroc 2024 : maigre avance du Cameroun

En match aller des éliminatoires de la prochaine Can féminine, les Lionnes indomptables se sont imposées (1-0) face aux Harambee Starlets, le 22 septembre au stade de la Réunification.

Nommé très récemment, contre toute attente, à la tête de la sélection nationale féminine, Jean-Baptiste Bisseck a dirigé son premier match ce vendredi 22 septembre au stade de la Réunification, à Douala. Pour une première derrière le banc d’une équipe féminine, il n’a peut-être pas eu le temps d’apprendre tous les codes de management d’une équipe de cette envergure.

Il a aligné au coup d’envoi une équipe complètement remaniée en laissant sur le banc la meilleure attaquante de l’équipe nationale, Nchout Njoya Ajara. Une absence qui s’est malheureusement fait ressentir sur le front de l’attaque, durant une bonne partie d’une rencontre dominée par le Cameroun, mais inefficace.

Avec les absences conjuguées en défense d’Esther Johnson et Marie Aurelle Awona, le coach Jean-Baptiste Bisseck a pris le risque d’aligner une nouvelle charnière défensive. Il n’est pas le coach du champion du Cameroun en titre, Coton Sport, pour rien. Il avait hâte d’imprimer ses marques pour sa première sortie officielle avec les Lionnes Indomptables.

Sur le plan du jeu, la capitaine Aboudi et ses coéquipières ont été solidaires, surtout en première mi-temps. C’est Eliane Manbolamo qui ouvre le score à la 7ème minute. Elle a repris de la tête le corner d’Aboudi Onguené. Peut-être que ce but est arrivé trop tôt puisque cela a quelque peu ralenti l’allant offensif. Le groupe faisait tourner le ballon entre la défense et le milieu, sans chercher à doubler la mise.

Les entrées de Nchout Njoya Ajara à la place d’Aboudi Onguené et de Brenda Tabé vont redynamiser le souffle offensif. L’attaquante de l’Inter Milan aurait pu doubler le score si la transversale ne repoussait pas son tir en pivot.

Les Lionnes indomptables devront batailler dur à l’extérieur (le 26 septembre prochain à Nairobi) pour conserver leur avantage et continuer à espérer une qualification pour la Can féminine au Maroc l’année prochaine. Le Cameroun, 3e nation africaine au classement Fifa et 56e mondial, vise déjà sa 14e participation à une phase finale de Can.