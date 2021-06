Can handball «Cameroun 2021 » : les Lionnes à l’assaut d’une montagne ce 18 juin 2021

Les Camerounaises peuvent-elle réaliser l’exploit dans leur antre du Palais polyvalent des sports de Yaoundé ? Elles défient la meilleure équipe africaine de tous les temps, les Angolaises, ce soir à 18 heures, dans une finale de Coupe d’Afrique de handball dont elles rêvent depuis des années.

Pour cette finale de la 24ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball, les Camerounaises ne sont pas favorites face aux Angolaises, qui dominent largement cette compétition avec 13 titres. Les Lionnes indomptables de handball se sont qualifiées mercredi dernier face au Congo Brazzaville sur un score étriqué de 23 à 22, alors que les Angolaises ont, après prolongations, éliminé les Tunisiennes 27-23.

Durant neuf jours, les filles de Serge Guebogo et Olympe Mukwade ont fait vibrer la nation camerounaise au rythme du handball, passant ainsi en revue le Kenya, en ouverture ,40-16, le Nigeria 31-19 et la RDC 26-20 pour se classer 1er du groupe. En quarts de finale, elles ont imposé un rythme insoutenable au Nigeria classé deuxième meilleur troisième. Se qualifiant ainsi non seulement pour la demi-finale de la CAN, mais également pour la Coupe du monde qui se dispute en fin d’année en Espagne.

« Les Angolaises sont tenantes du titre, elles ont leur palmarès. On a tout à prouver. On n’a encore rien gagné (…) C’est une bonne pression car ce sont des matches comme ça qu’on veut vivre dans une carrière, on est motivées à 200 % », lance l’arrière camerounaise Ekoh Karichima. A en croire le sélectionneur, les filles sont déjà « à fond ». « S’il y a bien un levier sur lequel je ne vais pas intervenir, c’est sur la motivation. Les joueuses sont dedans. Jouer les Palanca Negras, c’est juste énorme, c’est l’équipe la plus titrée« , a expliqué Serge Guebogo, qui a un seul objectif remporter cette finale.

Mais en face, il y a l’Angola qui est une nébuleuse indétrônable. 13 fois championnes d’Afrique, une fois finalistes, deux fois troisièmes, soit 16 fois sur 24, présentes au podium de la CAN. Depuis 1998, il n’y a qu’en 2014 en Algérie, que la formation angolaise n’a pas remporté le trophée. Du coup, face aux Camerounaises elles seront favorites.

Le Cameroun retrouve ainsi l’Angola en finale 17 ans après. La première était en 2004 et les lusophones s’étaient imposées 31-20. Soutenu par son public, les Lionnes du handball devront cravacher pour monter sur le toit de l’Afrique.