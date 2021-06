Can handball, dames : bonne entame des Camerounaises

La sélection nationale des seniors dames du Cameroun a débuté la 24ème édition de la CAN par une large victoire sur le Kenya (40-16) ce mardi à Yaoundé.

Les Camerounaises ne sont pas loupées pour leur entrée dans cette 24ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball féminin a débuté, ce mardi, au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Pour la première journée dans le groupe B, le Cameroun a largement dominé le Kenya (40-16), tandis que la RD Congo survolait le Nigeria (35-16). Après le désistement de l’Algérie, elles sont 11 équipes en lice pour le titre continental.

Face à une équipe kényane qui participe à sa toute première Can de handball féminine, les Lionnes Indomptables du Cameroun n’avaient pas besoin de trop forcer leurs talents.

A la fin de la partie, Vanessa Djiepmou, la capitaine de la sélection camerounaise, a exprimé son sentiment : « Le plus important pour nous, c’était de gagner ce match. Notre but, c’est de gagner ensemble, être une équipe soudée sur le terrain. C’est ce que nous avons fait et il va falloir continuer ainsi lors des prochains matchs. Cette victoire est une réelle motivation, elle nous donne envie d’aller plus loin ».

Quant au sélectionneur national, Serge Christian Guebogo, il précise que : «Comme match d’ouverture, vous pouvez imaginer la pression et le stress qui en découlent, il y a eu beaucoup de manquements, bien que nous ayons gagné la rencontre. Nous sommes contents que ça ait commencé ainsi». Aussi, le technicien promet-il : «que pour les matches à venir, nous produirons un jeu meilleur que celui pratiqué aujourd’hui».

Malgré la lourde défaite du Nigeria qui pourrait s’expliquer par son inexpérience (26 ans d’absence à la Can), il n’empêche que l’entraîneur des Lionnes voue «Beaucoup de respect» à son prochain adversaire, et même à «toutes les équipes participantes à la CAN car, elles sont toutes valeureuses». A propos du Nigeria, Serge Christian Guebogo confie que : «Nous les avons observés. Et nous sommes convaincus qu’ils ont fait de même. Dans notre stratégie, nous allons travailler dans le sens de contrecarrer toutes les forces que nous pourrions déceler dans leur jeu».