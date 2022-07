Les affiches des quarts de finale de cette 14ème édition de la Can seront Maroc-Botswana, Zambie-Sénégal, Afrique du Sud-Tunisie et un explosif Cameroun-Nigeria.

La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN Maroc 2022) s’est achevée ce 10 juillet avec une victoire 4-0 du Nigeria sur le Burundi et un succès 1-0 de l’Afrique du Sud face au Botswana. Plus que de simples quarts de finale : les quatre prochains matches de Coupe d’Afrique des nations féminine seront des billets directs pour la prochaine Coupe du monde, prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les matches Maroc-Botswana, Zambie-Sénégal (13 juillet) et Afrique du Sud-Tunisie, Cameroun-Nigeria (14 juillet) auront donc un double enjeu. Il y aura sans doute un peu plus aussi entre Camerounaises et Nigérianes. Les Lionnes indomptables ont été privées à quatre reprises du trophée par les Super Falcons. Leur rencontre fait figure de finale avant l’heure.

Les Lionnes seront donc en danger face aux Super Falcons du Nigeria. Une équipe quia remporté 11 titres sur 13 de championne d’Afrique. Gabriel Zabo se doutait déjà, lors de la conférence de presse d’après-match samedi, que le Cameroun hérite de cette sélection. Il a sûrement dû bien visionner la dernière rencontre de groupe du Nigeria contre le Burundi. Les experts vidéo des Lionnes ont certainement fait les bons découpages pour le coach qui se fait appeler affectueusement “El tactico”.

Les Lionnes devront cependant faire sans deux de ses milieux de terrain titulaires. Jeannette Yango «Kaka» et Monique Ngock, pour accumulation de cartons jaunes, devraient logiquement rater la rencontre. Gabriel Zabo doit rapidement venir avec des solutions capables de pallier à l’absence de ces deux bonnes relayeuses.

Le Nigeria est la bête noire du Cameroun. Comme le disait Rigobert Song, “quand tu sais que tu es en danger, là tu n’es plus en danger”. Espérons que Gabriel Zabo a appris la leçon. Pour conjurer le mauvais sort, les filles de Gabriel Zabo devront jeudi 14 juillet dès 17h, jouer à 200% de leurs capacités.