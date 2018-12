Can U20 2019 : le Sénégal connaît ses adversaires en phase de groupes

L’équipe nationale U20 du Sénégal, logée dans la poule B, sera aux prises avec le Mali, le Burkina Faso et le Ghana lors de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans qui se déroulera au Niger, selon la Confédération africaine de football (Caf) dont le site a été visité vendredi à APA.La Caf a procédé, jeudi soir, au tirage au sort de la Can U20 2019 au Centre technique de la Fédération de football du Niger à Niamey. Le Sénégal, double finaliste malheureux de cette compétition, en 2015 contre le Nigeria et en 2017 contre la Zambie, fera face à trois sélections ouest-africaines que sont le Mali, le Burkina Faso et le Ghana.

Dans le groupe A, le Niger, pays hôte de cette joute devra se défaire du Nigeria, triple champion d’Afrique de la catégorie, de l’Afrique du Sud, finaliste en 1997 et du Burundi.

La phase finale de la Can U20 2019 aura lieu du 2 au 17 février dans les villes de Niamey et de Maradi. Les quatre demi-finalistes se qualifieront pour la Coupe du monde de la catégorie prévue en Pologne du 23 mai au 15 juin 2019.