Can U20 2019 : le Sénégal passe en demi-finale et se qualifie au mondial

L’équipe nationale U20 du Sénégal a composté son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations et décroché un billet pour le Mondial de cette catégorie après avoir pris le dessus sur le Ghana sur le score de deux buts à zéro, mercredi soir à Maradi (Niger), en match comptant pour la deuxième journée de la Can U20.Les Lionceaux ont dompté les Black Satellites grâce à un doublé de l’attaquant du Casa Sports Youssouph Badji (11ème et 45ème mn). A la mi-temps, le Sénégal avait déjà fait la différence et les poulains du coach Youssoupha Dabo sont parvenus à garder leur cage inviolée jusqu’au terme de la rencontre.

Cette seconde victoire dans cette compétition, après celle décrochée face au Mali sur le même score, ouvre les portes des demi-finales au Sénégal, le vice-champion d’Afrique de cette catégorie. Lors de leur ultime match de poule, les Lionceaux feront face au Burkina Faso, samedi prochain.

Dans la deuxième opposition du groupe B, le Mali a dominé le Burkina Faso sur le score d’un but à zéro. Le pion des Aiglons porte la signature de Mahamadou Traoré (52ème mn) qui a trompé la vigilance du portier adverse sur une superbe demi-volée à l’entrée de la surface de réparation.

Le Sénégal occupe actuellement la première place de cette poule avec 6 points (+4). Il est suivi du Ghana qui compte 3 points. Le Mali arrive en troisième position avec 3 points (-1) et le Burkina Faso est quatrième avec 0 point (-3).