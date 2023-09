Canada : Pascal Siakam, le basketteur camerounais au grand cœur

Le célèbre basketteur des Raptors Toronto à un programme de bourse d’études pour les jeunes camerounais à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB).

Pascal Siakam s’occupe de l’éducation des jeunes Camerounais. Avec sa fondation PS43, ils s’associent à l’Institut McKenna de l’UNB et à la Fondation River Philip. Ensemble, ils investissent 200 000 dollars (un peu plus de 100 millions de Fcfa) dans une nouvelle bourse axée sur la technologie pour les étudiants camerounais.

« Mon père m’a dit qu’en tant que joueur, une blessure peut mettre fin à ta carrière avant même qu’elle ne commence, mais la seule chose que personne ne peut te prendre, c’est ton éducation. C’est pourquoi notre fondation se concentre sur le soutien des rêves et des aspirations des étudiants », a déclaré Siakam, qui a dédié la bourse à la mémoire de son père. Le Dr Paul Mazerolle, président et vice-chancelier de l’UNB, affirme que les étudiants seront bien préparés pour l’avenir grâce à une formation axée sur la technologie.

« À mesure que les avancées technologiques changent notre façon de vivre et de travailler, nous voulons nous assurer que nos étudiants sont prêts non seulement à faire face aux changements, mais aussi à les diriger », a déclaré le Dr Paul Mazerolle, président et vice-chancelier de l’UNB. « Nous sommes ravis de travailler avec Pascal et la fondation PS43 pour fournir aux étudiants camerounais de l’UNB les ressources dont ils ont besoin pour devenir des leaders dans le domaine de la technologie. »

La bourse pourrait changer la donne pour des étudiants comme Cedrick Tahmo, un étudiant en informatique de deuxième année qui a commencé à l’UNB après avoir passé trois ans à l’Université de Bamenda au Cameroun. Il a dû interrompre ses études lorsque des conflits armés ont éclaté en 2019 entre anglophones et francophones au Cameroun. « L’université au Canada est chère, mais l’éducation est importante dans ma famille, et je savais que cet investissement serait bénéfique pour mon avenir », a déclaré Tahmo.

Tahmo travaille dans un magasin d’électronique d’occasion local, Beats and Bytes, pour joindre les deux bouts. Mais concilier une charge de cours à temps plein avec un emploi à temps partiel n’est pas facile. « En tant qu’étudiant à plein temps dévoué, il est difficile pour moi de suivre le rythme des frais de scolarité et des frais de subsistance », a-t-il déclaré.

« Je pense que la bourse Pascal Siakam aidera les étudiants camerounais comme moi à se concentrer moins sur le travail et davantage sur nos études. » Frank McKenna, bienfaiteur de l’Institut McKenna, affirme que l’UNB est bien placée pour former les futurs leaders de la nation africaine.

« Je pense qu’il est tout à fait approprié qu’une université qui se trouve aux portes de notre pays soit celle qui accueille les futurs dirigeants du Cameroun et les aide à rêver grand », a déclaré McKenna. Siakam est honoré d’aider les étudiants de son Cameroun natal.

« En tant que joueur de l’équipe de la NBA du Canada, c’est un véritable privilège de faire ma part en m’associant à l’UNB pour accueillir des étudiants du pays où je suis né, dans le pays que j’appelle chez moi », a ajouté le champion NBA, en 2020 La bourse Pascal Siakam est également soutenue par la Fondation River Philip. La bourse accordera 8 000 dollars aux étudiants originaires du Cameroun inscrits dans des programmes liés à la technologie à l’UNB.