Candidature Maroc 2026Â : L’optimisme est de mise

Le président du comité de la candidature marocaine à l’organisation de la Coupe du monde de football 2026, Moulay Hafid Elalamy a tenu, vendredi à Casablanca, une conférence de presse destinée à présenter le bilan de la visite de la Task Force de la FIFA, qui a eu lieu du 16 au 20 avril au Maroc.Selon lui, la délégation de la FIFA, composée de cinq membres de la Task Force, trois de l’administration de la FIFA et un auditeur chargé de la conformité, a visité les villes de Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger et Casablanca, l’occasion pour la délégation de constater le développement des infrastructures du Maroc.

Les visiteurs ont également demandé à inspecter certains sites qui ne figuraient pas initialement au programme, comme la nouvelle station balnéaire de Taghazout, le Stade Ibn Batouta de Tanger, ou encore celui du Moghreb Athlétic de Tétouan.Â

Elalamy a ajouté que la délégation a essayé, lors de ses déplacements, l’autoroute Marrakech Agadir, visité le port Tanger Med, l’Office des foires et expositions de Casablanca, la mosquée Hassan II et la corniche de la métropole. « Pour la FIFA, c’est important d’inspecter les lieux où les supporters feront la fête », a-t-il expliqué.

A propos des infrastructures en cours de réalisation, la Task Force de la FIFA a visité les projets hôteliers de Taghazout, le chantier du stade de Tétouan, le terrain sur la route de l’Ourika destiné à accueillir le futur centre des congrès, le terrain à Ben Slimane devant accueillir le grand stade de Casablanca et le chantier de la gare LGV de Tanger.

Toutefois, le parcours de la délégation de la FIFA a connu quelques « déviations » par rapport au programme initialement proposé par le comité de candidature et approuvé par l’instance. « Ces déviations résultent de demandes spéciales de la FIFA formulées une fois sur place comme la visite de Taghazout, de Tétouan et du stade de Tanger », a souligné El Alamy, ajoutant que l’instance avait le droit d’ajouter un certain nombre de points qui font partie de la proposition marocaine à sa visite.

Si les membres de la Task Force ont affiché leur admiration pour la qualité du dossier remis lors du dépôt de candidature, le concept des stades modulaires, les infrastructures de transport, la qualité de l’organisation de la visite et le sérieux et la crédibilité du dossier, ils ont tout de même émis quelques remarques.Â

Celles-ci concernent la capacité à livrer des projets, la qualité des stades et les espaces d’hospitalité et d’accueil des VIP. Ils ont d’ailleurs noté la non-conformité d’une partie des gradins des stades à cause des pistes d’athlétisme et des bannières LED qui masquent la visibilité de la ligne de touche pour une partie du public.

« Le concept des stades modulaires a été particulièrement apprécié de la FIFA, qui a souhaité connaître les détails de leur plan de redistribution après la compétition », développe Elalamy. De nouveaux critères ont également été précisés, concernant notamment la visibilité au-delà des bannières publicitaires et des pistes d’athlétisme autour des pelouses. « Nos experts présenteront dès la semaine prochaine un nouveau rapport sur le sujet », a promis l’orateur du jour.

A la fin de la visite, la délégation a affirmé avoir ressenti une passion de l’ensemble de la population et l’implication exceptionnelle de l’ensemble de l’Etat marocain. « Nous rentrons dans une phase où nous aurons plus de dialogues avec la FIFA. Alors que nous n’avions échangé que quelques mails jusqu’à présent, nous allons désormais avoir des contacts beaucoup plus fréquents pour compléter notre dossier et l’améliorer », a-t-il.

Des agents techniques de la FIFA feront des allers-retours au Maroc dans les prochaines semaines, afin de récolter davantage d’informations. Quand à la Task Force, elle devrait publier dans les jours qui viennent un rapport complet de son inspection.