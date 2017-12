Carles Puigdemont, prÃ©sident catalan qui a pris sa revanche

Le gouvernement espagnol l’a destituĂ© et poussĂ© Ă fuir en Belgique, mais Carles Puigdemont, indĂ©pendantiste convaincu, a menĂ© Ă nouveau bataille pour conserver le pouvoir en Catalogne et remportĂ© une victoire inattendue aux Ă©lections rĂ©gionales.

« L’État espagnol a été défait », exultait-il au soir des élections régionales anticipées lors desquelles les indépendantistes ont retrouvé la majorité absolue avec sa liste, Ensemble pour la Catalogne, à leur tête.

Dans une atmosphère euphorique, entourĂ© de partisans portant des rubans jaunes pour rĂ©clamer la libĂ©ration de ceux qu’ils considèrent comme des « prisonniers politiques », il a dĂ©clarĂ© vendredi matin Ă Bruxelles, tout sourire: « Nous avons gagnĂ© le droit d’ĂŞtre Ă©coutĂ©s, d’ĂŞtre entendus ».

Sa liste n’est certes pas arrivĂ©e en tĂŞte, devancĂ©e par les libĂ©raux de Ciudadanos qui promettaient de l’Ă©loigner du pouvoir, mais elle a dĂ©passĂ© l’autre parti indĂ©pendantiste, la Gauche rĂ©publicaine de Catalogne, dĂ©jouant les sondages.

PortĂ© Ă la tĂŞte de la Catalogne dĂ©but 2016 en promettant de mener la rĂ©gion vers l’indĂ©pendance, Carles Puigdemont a tenu parole.

Il a convoquĂ© un rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination interdit par la Cour constitutionnelle et soutenu, le 27 octobre, la dĂ©claration d’indĂ©pendance du Parlement catalan.

Mais, Ă peine deux jours plus tard, il est parti pour Bruxelles, renonçant Ă un bras de fer avec l’Etat qui venait de le destituer.

« La presse anti-indĂ©pendantiste l’a traitĂ© de lâche, mais s’il a un dĂ©faut, c’est plutĂ´t sa tĂ©mĂ©rité », a Ă©crit son ami Antoni Puigverd.

En quittant l’Espagne pour la Belgique, l’ancien journaliste de 54 ans Ă l’Ă©pais casque de cheveux noirs a portĂ© le conflit catalan au cĹ“ur de l’Union europĂ©enne. Mais l’Union n’a pas bougĂ©, manifestant son soutien sans faille au chef du gouvernement conservateur espagnol, Mariano Rajoy.

– Un homme ‘tĂŞtu’ –

Face aux électeurs, sa stratégie de se présenter « comme le président légitime de la Catalogne en exil » a payé, avec une victoire « que personne ne peut contester » selon lui.

Poursuivi en Espagne pour rĂ©bellion et sĂ©dition, il risque d’ĂŞtre immĂ©diatement incarcĂ©rĂ© s’il remet le pied en Espagne.

Au soir de sa victoire, il se permettait mĂŞme d’exiger du gouvernement espagnol la libĂ©ration des prisonniers et la fin de la mise sous tutelle de la rĂ©gion.

Les raisons de cette détermination se devinent dans une biographie, écrite par un autre ami, Carles Porta, en 2016.

Il y est dĂ©crit comme un homme « honnĂŞte et rĂ©silient », un « indĂ©pendantiste de toujours », avec le caractère d’un « coureur de fond ». Il a cette « vertu (ou ce dĂ©faut): il est tĂŞtu ».

Il a semblĂ© vaciller, un jour avant la dĂ©claration d’indĂ©pendance du 27 octobre, en proposant Ă ses alliĂ©s de convoquer de nouvelles Ă©lections rĂ©gionales plutĂ´t que de proclamer une rĂ©publique indĂ©pendante, pour Ă©viter un choc frontal avec Madrid.

Mais en quelques heures, il a fait marche arrière, assurant que le gouvernement de Mariano Rajoy n’avait pas offert les « garanties » nĂ©cessaires.

« Les siens l’accusaient d’ĂŞtre un traĂ®tre et lui ne voulait pas ĂŞtre le fossoyeur de la patrie », selon une source impliquĂ©e dans les tractations.

Finalement, les Ă©lus avaient votĂ©, la mine grave, la dĂ©claration d’indĂ©pendance.

Quelques heures plus tard, Mariano Rajoy suspendait de facto l’autonomie de la rĂ©gion, une première depuis la dictature de Francisco Franco.

– L’exemple slovène –

NĂ© Ă Amer, village Ă une centaine de kilomètres de Barcelone et de ses Ă©lites, Carles Puigdemont parle le français, l’anglais et le roumain, la langue de son Ă©pouse et mère de ses deux filles.

Enfant et petit-enfant de pâtissiers, il Ă©tait jusqu’Ă son investiture comme prĂ©sident catalan maire de GĂ©rone, fief nationaliste de 98.000 habitants.

Auparavant, il a notamment dirigé le quotidien nationaliste El Punt et fondé une agence de presse catalane, combinant toujours le journalisme et le militantisme au sein du parti nationaliste et conservateur Convergence démocratique de Catalogne.

Dès 1991, il s’intĂ©ressait Ă l’indĂ©pendance, voyageant mĂŞme en SlovĂ©nie pour Ă©tudier son processus de sĂ©cession après un rĂ©fĂ©rendum d’indĂ©pendance interdit et une courte guerre.

Dans les annĂ©es qui ont suivi, il a dĂ©fendu une stratĂ©gie d’Ă©largissement de la « base sociale » de l’indĂ©pendantisme fondĂ©e sur la non-violence, s’inspirant de Gandhi: « Il ne faut pas ĂŞtre pressĂ©s. Il faut bien faire les choses », aurait-il dit, selon Carles Porta.

Ses dĂ©tracteurs lui reprochent d’avoir fait exactement le contraire: mener la Catalogne Ă la rupture en oubliant une majoritĂ© d’Ă©lecteurs et en mettant en danger la cohĂ©sion et le progrès Ă©conomique de la rĂ©gion.