Carmen Franco, fille unique du dictateur espagnol, dÃ©cÃ©dÃ©e Ã  91 ans

La fille unique de Franco voulait bien admettre qu’il avait Ă©tĂ© un chef de famille autoritaire et machiste. Mais jusqu’Ă sa mort vendredi Ă 91 ans, Carmen Franco aura dĂ©fendu l’oeuvre du dictateur espagnol.

Grand-mère Ă©lĂ©gante Ă la chevelure châtain et au regard pĂ©tillant, Carmen Franco Polo restait la prĂ©sidente d’honneur de la Fondation nationale Francisco Franco, crĂ©Ă©e pour cĂ©lĂ©brer la figure du « GĂ©nĂ©ralissime, Caudillo par la grâce de Dieu », mort de maladie en 1975 après 36 ans au pouvoir.

Jusqu’Ă l’annĂ©e dernière, quand elle sortait d’une messe Ă la mĂ©moire de son père, les participants faisaient encore le salut fasciste sur le parvis de l’Ă©glise, en plein Madrid.

« Mon père, c’est Ă l’Histoire de le juger, pas Ă moi », s’est-elle justifiĂ©e cette annĂ©e dans l’Ă©pilogue d’une biographie romancĂ©e – autorisĂ©e – Ă©crite par la journaliste Nieves Herrero sur la base de conversations avec elle. « Quand on me dit qu’il Ă©tait un dictateur, je ne le nie pas mais ça ne me plaĂ®t pas parce que c’est dit souvent comme une insulte alors que pour moi, ça ne semble pas si grave ».

– Comme une princesse –

« Carmencita » – comme la surnommait la presse franquiste – fut Ă©levĂ©e « dans du coton » mais confinĂ©e dans des casernes puis des palais oĂą des gouvernantes françaises l’Ă©duquèrent, a relatĂ© sa biographe, soulignant que « jamais Carmen n’alla Ă l’Ă©cole, jamais elle n’entra dans une cuisine ».

Vainqueur en 1939 d’une guerre civile sanglante, Franco s’installa, avec sa femme et sa fille dotĂ©es du mĂŞme prĂ©nom, dans une rĂ©sidence royale près de Madrid: le palais du Pardo et son immense domaine.

C’est lĂ que « Carmencita » pria pour son père quand il allait rencontrer le Fuhrer du Reich allemand Adolf Hitler, en France, en 1940.

C’est lĂ qu’elle apprit Ă chasser, rare activitĂ© commune avec son père qu’elle a par ailleurs dĂ©crit en chef de famille « machiste comme les hommes de son Ă©poque » et qui « aimait commander en tout ».

C’est aussi dans l’Ă©glise du domaine que, coiffĂ©e d’un diadème, elle se maria en 1950 avec le marquis de Villaverde, Cristobal Martinez Bordiu, lors d’une cĂ©rĂ©monie grandiose.

Le couple s’en alla vivre dans un autre palais et eut sept enfants.

Après la mort de Franco en 1975, « la fille du généralissime » devint « la fille du dictateur ».

Mais le roi de la nouvelle dĂ©mocratie espagnole, Juan Carlos Ier – que Franco avait choisi pour lui succĂ©der – la fit « duchesse de Franco » et veilla Ă ce qu’on n’importune ni sa mère ni elle, selon sa biographe.

Carmen put continuer Ă chasser, monter Ă cheval, jouer aux cartes ou multiplier les voyages avec un passeport diplomatique accordĂ© par le souverain, parcourant le monde jusqu’aux Philippines quand sa famille Ă©tait proche de celle du dictateur Ferdinand Marcos.

– Fortune incalculable –

Dans une Espagne mal guĂ©rie de sa guerre civile et de la dictature, ses enfants et petits-enfants – Ă la vie parfois tapageuse – font Ă prĂ©sent encore l’objet d’une curiositĂ© constante de la presse « people », qui les traite comme n’importe quelle cĂ©lĂ©britĂ©.

Mais la famille se voit rĂ©gulièrement reprocher de profiter de la fortune opaque du dictateur – dont un très grand nombre de biens immobiliers – que des journalistes Ă©valuent en centaines de millions d’euros.

« Carmen Franco a Ă©tĂ© l’administratrice de tout ce qu’avaient volĂ© son père et sa mère, une fortune qui n’Ă©tait pas lĂ©gale », dit Emilio Silva, un fondateur de l’Assocation pour la rĂ©cupĂ©ration de la mĂ©moire historique.

Un patrimoine dont Carmen assurait pourtant qu’il n’Ă©tait « pas aussi spectaculaire que les gens le pensaient ».