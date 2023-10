Carrière : Alain Foka quitte RFI

Le journaliste camerounais annonce son départ de la radio à la fin de ce mois d’octobre 2023, laissant planer le mystère sur ses prochains projets.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Alain Foka a annoncé son départ de RFI. Après plus de 30 ans de service, le journaliste devenu célèbre grace à ses animations et émission notamment sur la politique africaine va tourner la page. Le Camerounais n’a pas pour l’heure préciser sa future destination mais il assure ne pas quitter le journalisme.

“Après une trentaine d’années de bons et loyaux services où j’ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l’actualité internationale avec Médias d’Afrique (en quotidienne pendant 16 ans) et Le Débat africain (en hebdomadaire pendant 12 ans), ainsi qu’une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique + (en Hebdomadaire pendant 5 ans), et une version africaine de l’histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d’Afrique (en hebdomadaire pendant 31 ans); j’ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d’octobre 2023”, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter : “Cela a été une expérience enrichissante, et je vous remercie pour votre large soutien, puisque pendant toutes ces années, ces rendez-vous ont toujours été parmi les plus suivis de l’antenne de RFI. Je remercie également mes collaborateurs qui ont été particulièrement dévoués à la cause : Delphine MICHAUD, Olivier RAOUL, Foch NGUYEN, Lucie BOUTELOUP, Albert MORIN, Nicolas BENITAS, Aby DIOUF, Sarah SAKHO, Marie Hélène ROLLIN, et j’en oublie…”.

Qui est l’homme?

Dès l’âge de 6 ans, il rêve de devenir journalisre, sous l’influence de plusieurs modèles parmi lesquels Jean Vincent Tchienehom de Radio Cameroun (aujourd’hui CRTV, Cameroon Radio Television) et Georges Collinet, etc.

Après l’obtention de son baccalauréat, bien qu’il soit reçu au concours d’entrée à l’École supérieure internationale de journaliste du Cameroun (ESIJY) aujourd’ui ESSTIC (École supérieure des sciences et techniques de l’information et de communication de Yaoundé), il choisit de faire les études en sciences politiques en France avant de revenir au journalisme.

En 2011, d’après une liste publiée dans le magazine New Afrique en son numéro du mois de juin, il est classé parmi les 100 Africains les plus influents dans la catégorie médias. Alain Foka fait partie des figures majeures du paysage médiatique africain et camerounais, en particulier.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de de Paris, du centre de formation des journalistes de Paris (CFJ) et de l’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA), Alain Foka commence sa carrière de journaliste à France Inter, où il présente des flashs d’informations, puis il rejoint simultanément Europe 1 et La Cinq en tant que Reporter.

En 1992, il fonde la société Phoenix Productions Médias, devenue Idy Productions, avec laquelle il réalise une cinquantaine de documentaires pour Planète, France 2 et TF1.

Depuis 1994, il est journaliste à RFI, et il produit et anime de nombreux magazines, dont actuellement Archives d’Afrique, Afrique Plus et Le débat Africain. Il a aussi été aux commandes pendant plusieurs années de l’émission Mediaş d’Afrique sur RFI , une émission qui se voulait une lecture de l’actualité internationale par les éditorialistes africains.