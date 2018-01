Cartographie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

La « ZAD » de Notre-Dame-des-Landes, acronyme pour « zone d’amĂ©nagement diffĂ©ré » transformĂ© par les opposants en « zone Ă dĂ©fendre », est un site de 1.650 hectares dans le bocage nantais Ă la biodiversitĂ© riche, prĂ©servĂ© depuis cinquante ans de l’intensification agricole du fait du projet d’aĂ©roport, abandonnĂ© mercredi.

Le site, choisi en 1970 pour accueillir un nouvel aéroport du Grand Ouest, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nantes et à environ 80 km au sud de Rennes, est principalement constitué de zones agricoles encore majoritairement cultivées et en faible partie de milieux forestiers.

DĂ©limitĂ© Ă l’ouest par la route nationale 165 reliant Nantes Ă Vannes et Ă l’est par la RN137 Nantes-Rennes, le pĂ©rimètre du projet est entourĂ© de communes rurales, dont Notre-Dame-des-Landes, raccordĂ©es entre elles par de petites routes dĂ©partementales traversant la zone du nord au sud.

L’une d’elles, la RD281, dite aussi « route des chicanes », est obstruĂ©e depuis cinq ans de divers obstacles Ă la libre circulation. JonchĂ©e de pneus, d’Ă©paves de vĂ©hicules et de barricades en tous genres, elle est « gardĂ©e » quasiment en permanence depuis des cabanes et miradors.

La crĂ©ation de la « ZAD » en 1974, pour permettre au conseil gĂ©nĂ©ral de Loire-Atlantique de prĂ©empter au fur et Ă mesure les terres agricoles, protĂ©geant ainsi ce territoire de tout remembrement, a de facto figĂ© l’ensemble bocager, composĂ© Ă 98% de zones humides – sortes d’Ă©ponges rĂ©gulant inondations et sĂ©cheresses – et situĂ© en amont de deux bassins versants.

Des cultures, prairies, forĂŞts ou landes humides, mais aussi des sources, ruisseaux et mares abritent une centaine d’espèces protĂ©gĂ©es, floristiques ou faunistiques, des oiseaux aux chauve-souris.

Les habitats, fermes et maisons en dur comme squats de qualitĂ© inĂ©gale, sont prĂ©sents sur les plus de 900 hectares dĂ©diĂ©s Ă la rĂ©alisation de l’aĂ©roport et Ă la desserte routière. Ils sont plus particulièrement concentrĂ©s Ă proximitĂ© des deux pistes dessinĂ©es dans le projet de nouvelle infrastructure, au nord-ouest et au sud-est, ainsi que près de la tour de contrĂ´le, au coeur de la ZAD, et du futur barreau routier, au sud.