Carton plein pour FAP Dames au Championnat d’Afrique des clubs dames

L’unique représentant du Cameroun à ce tournoi de volleyball termine première de la Poule A avec 9 points. C’est grâce à sa victoire sur VC la loi de la République Démocratique du Congo, 3 sets à 0.

FAP dames volley (Forces armées et police) est aux anges. L’équipe ne cesse d’enchainer les victoires. Et la plus récente est la victoire lors de sa troisième sortie au Championnat d’Afrique des clubs dames. Opposées aux filles de VC la loi de République Démocratique du Congo, mardi dernier, 24 mai 2022, les filles de FAP ont dominé la partie de long en large.

Elles ont remporté les trois sets avec d’abord 25-10, 25-13 et 25-23. Les pouliches de Robert Samou empochent avec cette troisième victoire consécutive les neuf points possibles dans leur poule et se qualifient pour le second tour de la compétition.

Lors de cette 29è édition du Championnat d’Afrique des clubs dames de volleyball organisée à Kelibia en Tunisie, FAP s’est montrée agressive dans son jeu, déterminante et confiante. Ces prouesses ont commencé le 22 mai dernier avec une victoire sur le score de 3 sets à 0 (30-28, 26-24, 26-24) contre Club Olympique Kelibia.

Puis, elles ont remis ça le lendemain, 23 mai. Et la victime cette fois-ci était Rwanda Revenu Authority. Le score un peu différent du précédent match a été 3-1 (25-21, 25-15, 18-25, 25-17).

Au terme de cette première phase de poule, les Forces Armées et Police finissent au premier rang avec 9 points. Juste derrière, vient Club Olympique de Kelibia avec 6 points suivi de Rwanda Revenu Authority avec 3 points et au quatrième rang, VC la Loi avec 0 point.