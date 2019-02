Casablanca abrite la 6ème Forum international Afrique-développement

La 6ème édition du Forum international Afrique développement (FIAD) aura lieu les 14 et 15 mars prochain à Casablanca, sous le thème « Quand l’Est rencontre l’Ouest », a annoncé jeudi le club Afrique développement du groupe Attijariwafa bank.Le FIAD, qui a réuni depuis sa création 8.000 acteurs économiques et politiques de 36 pays avec plus de 17.000 rendez-vous d’affaires, se voit comme un carrefour et une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, a indiqué le PDG du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani lors de la présentation de l’événement.

Cette manifestation vise également à promouvoir les échanges entre les opérateurs économiques africains et le reste du monde, a-t-il souligné, notant que le continent africain connait une importante croissance mais aussi un potentiel de triplement du rythme de croissance industrielle et de doublement de la production à l’horizon 2025 ainsi qu’un potentiel agricole significatif.

Pour sa part, la Directrice du club Afrique développement, Mouna Kadiri, a fait savoir que les participants à cette édition devront se pencher sur l’examen de l’intégration intra-régionale en termes de création de valeurs et d’opportunités à travers notamment plénières consacrées aux thématiques « Accélérer l’intégration régionale, accroître la création de valeurs », « Comment repositionner la jeunesse africaine au cœur de l’action et de la création de valeurs? », « Stand up for African Women Entrepreneurs » et « Le Positive Impact, garant d’une croissance solidaire et responsable ».

Au programme de cette rencontre figurent également des B2B visant à identifier les leviers concrets de développement et à déboucher que des partenariats, un « marché de l’investissement » où sept pays sont à l’honneur à savoir le Cameroun, la Côte d’ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Mali et le Rwanda et des rendez-vous B to G, outre la cérémonie de remise des trophées de la coopération sud-sud.