Casablanca : La Smart City Expo ouvre ses portes

C’est parti pour la 3ème Ă©dition de la Smart City Expo, qui a ouvert ses portes, mercredi Ă Casablanca avec pour thème « Villes Ă vivre et innovation citoyenne » et comme ville d’honneur la mĂ©tropole chinoise de Shanghai.Cette Ă©dition est un atout majeur pour lĂ©gitimer la place de Casablanca comme première et unique ville en Afrique Ă abriter cet Ă©vĂ©nement d’envergure internationale. Au menu de cette manifestation, figurent des activitĂ©s qui s’orientent vers la professionnels notamment les experts et reprĂ©sentants des villes, entreprises, centres de recherches, universitĂ©s, gouvernements et organisations internationales les plus avancĂ©s.

Il s’agit en fait d’espaces de partage par excellence qu’offrira la Smart City Expo aux principaux acteurs du dĂ©veloppement urbain pour prĂ©senter leurs expĂ©riences et savoir-faire et partant proposer des solutions concrètes aux dĂ©fis que les mĂ©tropoles doivent relever.

La smart city propose Ă©galement une sĂ©rie d’actions au profit du grand public, appelĂ© Ă prĂ©senter ses initiatives, innovations, solutions et rĂ©flexions sur les diffĂ©rentes problĂ©matiques dont souffre la mĂ©tropole notamment en matière de mobilitĂ© durable, de protection de l’environement, d’amĂ©nagement spatial et autres.

Pendant trois jours, ce sont toutes les facettes de la Smart City qui vont être questionnées au moyen de plates-formes qui proposeront des échanges et réflexions autour des rôles et enjeux de chaque sujet, de manière à proposer une approche globale autour du développement des villes intelligentes.

En effet, des centaines de participants de 25 nationalitĂ©s, reprĂ©sentant une quarantaine de villes sont attendus. A elle seule, la ville hĂ´te (Shanghai) sera reprĂ©sentĂ©e par une dĂ©lĂ©gation de 73 personnalitĂ©s. Une centaine d’intervenants vont apporter leurs expĂ©riences et leurs solutions Ă l’urbanisation des villes via des services innovants.

Vitrine de l’Ă©cosystème Smart City marocain, la troisième Ă©dition de Smart City Expo Casablanca intervient dans  un contexte oĂą le numĂ©rique constitue le levier principal dans le processus de transformation des villes, ce nouveau volet Ă©voque l’appropriation des espaces publics par les habitants. Il prĂ©sente Ă ce titre des innovations et rĂ©alisations mondiales majeures en matière de Smart Cities.