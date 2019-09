Casablanca : L’exploitation minière s’invite au salon international des mines et des carrières

La 6ème édition du salon international des mines et des carrières (SIMC-2019) s’est ouverte, mardi à Casablanca, avec pour sujet majeur l’exploration minière et le développement en Afrique.Initié par la revue énergies/mines et carrières avec le concours du Groupe OCP, cet événement met l’accent sur l’exploration minière et le développement en Afrique, deux défis majeurs que la gouvernance se doit relever en vue de faire améliorer le secteur des mines dans le continent qui se heurte continuellement aux difficultés de financement, de certification des études, d’opportunités, de débouchés et d’innovations.

Pour le directeur du salon, Mohamed Moudarir, cette manifestation, la seule au niveau nord-africain, offre toutes les nouveautés liées à ce secteur, rappelant que depuis la première édition plusieurs personnalités sont systématiquement conviées pour débattre des problématiques liées au secteur des mines et carrières.

Pour sa part, la représentante du ministère sénégalais des mines, Rokhaya Samba Diene, a indiqué que la coopération entre le Maroc et le Sénégal est encadrée par le protocole conclu en 2013, mettant l’accent sur les partenariats avec l’Office chérifien des phosphates dans le domaine agricole.

Le secteur des mines figure parmi les secteurs vitaux dans l’économie sénégalaise, a notamment fait savoir, indiquant que le pays tire profit de ses ressources pour créer des activités génératrices de revenu.

Le SIMC-2019 verra la participation de plusieurs personnalités de haut niveau dans le secteur des mines ainsi que nombre d’officiels, de délégations et d’experts venus d’Afrique outre une soixantaine d’exposants européens et asiatiques.

Au programme, un débat sur divers sujets se rapportant aux nouvelles stratégies de développement du secteur des mines en Afrique, à la modernisation de la réglementation pour accompagner les évolutions du marché, au développement économique et social des zones d’activités minières, au rôle et aux statuts des coopératives, au traitement et à l’exploitation et la réhabilitation des sites miniers.