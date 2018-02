Casablanca : L’UNESCO organise la 3Ã¨me Ã©dition des Assises des sciences humaines et sociales

La 3ème Ă©dition des Assises des sciences humaines et sociales (SHS) se tiendra, les 12 et 13 fĂ©vrier Ă Casablanca Ă l’initiative de l’UNESCO, sous le thème « transformations sociale et inĂ©galitĂ©s : Quels dĂ©fis pour les droits humains aujourd’hui ? ».OrganisĂ© en partenariat avec la Commission nationale marocaine pour l’Ă©ducation, les sciences et la culture, ce Forum s’inscrit dans la droite ligne de la publication pĂ©riodique par l’UNESCO et le Conseil international des Sciences Sociales (CISS) du Rapport Mondial des Sciences sociales, dont l’Ă©dition 2016 portait sur la lutte contre les inĂ©galitĂ©s, prĂ©cisent les organisateurs.

L’objectif central Ă long terme des Assises est d’ouvrir un dĂ©bat national sur la situation et l’avenir de l’enseignement et de la recherche en SHS. En plus de l’occasion qu’elles prĂ©sentent pour affirmer le rĂ´le incontestable des SHS en matière d’ouverture d’esprit et de critique sociale, ces Assises visent Ă clarifier les diffĂ©rents types d’« utilitĂ© » de ces sciences, et Ă proposer une ouverture loin de tout repli strictement universitaire ou acadĂ©mique, afin de prĂ©parer au mieux leur indispensable renouveau.

La première Ă©dition des Assises des Sciences humaines et sociales s’est tenue en fĂ©vrier 2017 Ă la FacultĂ© des Lettres et des sciences humaines de l’UniversitĂ© Mohammed V de Rabat et avait pour objectif de faire la lumière sur le sens, le rĂ´le, l’Ă©tendue, et l’organisation des sciences humaines et sociales, du global au local.

Elle a permis de faire le point sur la situation de l’enseignement des SHS dans les universitĂ©s au Maroc. En mai 2017, s’est tenue la deuxième Ă©dition des Assises, en partenariat avec la rĂ©gion de Casablanca-Settat et les universitĂ©s Hassan II, Hassan I et ChouaĂŻb Doukkali, autour de l’Ă©pineuse question « Ă€ quoi servent les sciences sociales et les sciences humaines ? ».

En 2018, s’inscrivant dans le cadre de la cĂ©lĂ©bration du 70ème Anniversaire de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948, la troisième Ă©dition des Assises se fixe pour thème « Transformations sociales et inĂ©galitĂ©s – Quels dĂ©fis pour les droits humains aujourd’hui ? ».

La question des inĂ©galitĂ©s se pose de manière rĂ©currente dans une grande diversitĂ© de situations et de sociĂ©tĂ©s Ă travers le monde, souvent en rĂ©action aux crises et aux limites des modèles de dĂ©veloppement et de croissance Ă travers l’histoire. Les chiffres des inĂ©galitĂ©s et de la concentration extrĂŞme des richesses sont aujourd’hui bien connus, mais ils demeurent extrĂŞmement frappants : en 2015, 1 % des habitants de la planète possĂ©dait près de la moitiĂ© des richesses mondiales, et selon le fameux rapport Oxfam, en 2017, 82 % des richesses crĂ©Ă©es dans le monde ont bĂ©nĂ©ficiĂ© aux seuls 1 % les plus riches, fait savoir une note introductive de l’Ă©vènement.

Une Ă©tude de l’Organisation de CoopĂ©ration et de DĂ©veloppement Économiques (OCDE) de 2014 indique que l’inĂ©galitĂ© au sein de ses États membres a atteint un niveau record depuis 30 ans, la proportion entre le revenu des 10% les plus riches et celui des 10 % les moins riches, passant de sept Ă près de dix fois.

Du cĂ´tĂ© de la perception des inĂ©galitĂ©s, le monde a Ă©tĂ© tĂ©moin surtout Ă partir de 2008 de divers mouvements de contestation et d’indignation face au creusement des inĂ©galitĂ©s et aux systèmes oligarchiques qui apparaissent comme immuables.