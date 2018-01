Casamance: la rébellion condamne le massacre dans un Sénégal en deuil

La rébellion indépendantiste de Casamance a condamné lundi le massacre de 13 jeunes dans une forêt de cette région du sud du Sénégal en deuil, prônant la poursuite du dialogue pour trouver une « issue heureuse » à un conflit vieux de 35 ans.

Le Mouvement des forces dĂ©mocratiques de Casamance (MFDC), qui lutte depuis 1982 pour l’indĂ©pendance de la Casamance, « condamne fermement cet acte », a-t-il indiquĂ© lundi sur son site.

SoupçonnĂ©s par certains observateurs d’ĂŞtre Ă l’origine de ce regain de violence dans une rĂ©gion qui a connu plusieurs annĂ©es d’accalmie, le mouvement rebelle demande « aux autoritĂ©s sĂ©nĂ©galaises d’orienter leurs enquĂŞtes vers » des responsables administratifs et militaires locaux « à la tĂŞte d’un vaste rĂ©seau de coupe clandestine et de vente illicite du bois de teck », selon le texte.

Le teck est un arbre tropical qui produit un bois prĂ©cieux très recherchĂ© notamment pour la fabrication de ponts de bateaux et de meubles de jardin. Il pousse en Casamance, une des rĂ©gions les plus boisĂ©es du SĂ©nĂ©gal, voisine de la GuinĂ©e-Bissau et de la Gambie, et fait l’objet de nombreuses convoitises et de trafics.

La rĂ©bellion lie plus prĂ©cisĂ©ment le massacre de samedi, qui s’est dĂ©roulĂ© près de Ziguinchor, la principale ville de la rĂ©gion, Ă un conflit entre des scieries locales, dont la « forte concurrence a fini par instaurer une atmosphère d’animositĂ© entre les employĂ©s ».

– ‘Fossoyeurs de la paix’ –

« Le MFDC continue dans sa dynamique d’ouverture au dialogue en faveur d’une issue heureuse au conflit casamançais. Le mouvement « ne se laissera pas distraire ni dĂ©sorienter par les fossoyeurs de la paix » et des acteurs locaux « qui ne visent rien d’autre que de casser la dynamique de paix afin de pouvoir mieux vivre du conflit », poursuit le texte.

Un responsable local de la rébellion, Oumar Ampaye Bodian, a également condamné le massacre de samedi, « un acte odieux (qui) ne peut rester impuni au moment où le président de la république a tendu la main » au MFDC, a affirmé M. Bodian sur la radio privée Sud FM.

« Nous restons dĂ©terminĂ©s » dans la recherche de paix parce que « la question de la Casamance doit ĂŞtre rĂ©glĂ©e autour d’une table », a-t-il poursuivi.

« L’aile politique intĂ©rieure et extĂ©rieure du MFDC se dĂ©marquent de cet acte odieux. Nous allons descendre dans le maquis pour situer les responsabilitĂ©s », a t-il ajoutĂ©, en n’indiquant pas si des membres de la rĂ©bellion Ă©taient ou non impliquĂ©s dans la tuerie.

Alors que l’armĂ©e continue Ă ratisser la rĂ©gion pour rechercher ses auteurs, le prĂ©sident sĂ©nĂ©galais Macky Sall a dĂ©crĂ©tĂ© un deuil national de deux jours, qui a commencĂ© lundi, pour « honorer la mĂ©moire des victimes de l’attaque armĂ©e ».

– ‘RĂ©jouissances interdites’ –

« Pendant cette pĂ©riode, le drapeau national est en berne et des minutes de silence sont observĂ©es durant toutes les cĂ©rĂ©monies officielles. Les rassemblements et autres cĂ©rĂ©monies de rĂ©jouissance sont interdits sur l’Ă©tendue du territoire national », indique un communiquĂ© du gouvernement.

L’attaque s’est produite dans la forĂŞt de Borofaye, dans la commune de Boutoupa-Camaracounda, lorsque des jeunes, qui affirment ĂŞtre partis chercher du bois de chauffage, ont Ă©tĂ© surpris par une bande d’hommes armĂ©s.

« Ils nous ont fait coucher Ă plat ventre et ont commencĂ© Ă tirer », a racontĂ© Ă l’AFP un rescapĂ©, Ayib Ly.

Cette attaque a causé « la mort de treize jeunes hommes, dont dix par balle, deux par arme blanche et un brûlé » et une demi-douzaine de blessés, selon les autorités.

Ce massacre met Ă l’Ă©preuve le processus de paix en Casamance, relancĂ© en octobre lors d’une rĂ©union Ă Rome entre le gouvernement et une faction du MFDC mandatĂ©e par l’un de ses chefs, Salif Sadio.

Cette mĂ©diation se fait sous l’Ă©gide de la communautĂ© catholique de Sant’Egidio, mĂ©diatrice dans ce conflit qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires, ravagĂ© l’Ă©conomie de la rĂ©gion et poussĂ© de nombreux habitants Ă fuir.

Les tractations de paix se sont multipliĂ©es depuis l’arrivĂ©e au pouvoir de Macky Sall en 2012.

Evoquant dimanche de « possibles règlement de comptes », une source sĂ©nĂ©galaise proche de la mĂ©diation avait affirmĂ© Ă l’AFP: « Je ne pense pas qu’il y ait une remise en cause du processus de paix ».