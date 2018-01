Casamance: l’armée sénégalaise à la poursuite des auteurs du massacre de 13 jeunes

L’armĂ©e sĂ©nĂ©galaise Ă©tait lancĂ©e dimanche Ă la poursuite des auteurs du massacre ce week-end de 13 jeunes dans une forĂŞt de Casamance, rĂ©gion du sud du SĂ©nĂ©gal en proie Ă une rĂ©bellion depuis 35 ans mais qui avait connu une accalmie depuis plusieurs annĂ©es.

« L’armĂ©e vient encore de se dĂ©ployer ce matin (dimanche) et procède Ă un ratissage en profondeur. On entend des coups de feu », a tĂ©moignĂ© un habitant du village de Bourafaye BaĂŻnouk, proche des lieux de la tuerie et de Ziguinchor, la principale ville de cette province agricole et touristique frontalière de la GuinĂ©e-Bissau et sĂ©parĂ©e du reste du SĂ©nĂ©gal par la Gambie.

Dès samedi, l’armĂ©e sĂ©nĂ©galaise a dĂ©ployĂ© une compagnie de quelque 150 parachutistes pour Ă©vacuer les victimes et « traquer » les auteurs de l’attaque, selon un porte-parole de l’armĂ©e, le colonel Abdou Ndiaye.

Une dĂ©lĂ©gation ministĂ©rielle Ă©tait attendue Ă Ziguinchor pour « évaluer la situation sĂ©curitaire et prĂ©senter les condolĂ©ances de la nation aux familles Ă©prouvĂ©es ». Dans la ville, les habitants vaquaient normalement Ă leurs occupations, a rapportĂ© un correspondant de l’AFP.

L’attaque s’est produite samedi dans une forĂŞt lorsque des jeunes partis chercher du bois mort ont Ă©tĂ© surpris par une bande d’hommes armĂ©s. Selon le gouvernement, elle a « occasionnĂ© la mort de treize jeunes hommes, dont dix par balle, deux par arme blanche et un brĂ»lé ». Sept autres ont Ă©tĂ© blessĂ©s par balles, dont un grièvement, selon la mĂŞme source.

« C’est vers 08H00 (GMT et locales) que j’ai Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© par deux hommes armĂ©s dans la forĂŞt. Ils m’ont contraint Ă leur remettre mon tĂ©lĂ©phone et Ă rejoindre d’autres personnes qui avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es avant moi », a racontĂ© Ă une radio locale un rescapĂ©, Amadou Diallo. « Vers 11H00, ils m’ont emmenĂ© en profondeur (dans la forĂŞt) oĂą attendait le gros de la troupe, composĂ©e d’une vingtaine de gens armĂ©s. Ces derniers nous ont intimĂ© l’ordre d’enlever nos chaussures et de nous coucher, puis ils ont tirĂ© sur nous avant de se retirer. Moi, je n’ai pas Ă©tĂ© touché ».

– La paix Ă l’Ă©preuve –

Acte d’une « rare barbarie » pour le gouvernement sĂ©nĂ©galais, le massacre met Ă l’Ă©preuve le processus de paix en Casamance, relancĂ© en octobre lors d’une rĂ©union Ă Rome entre le gouvernement et une faction du Mouvement des forces dĂ©mocratiques de Casamance (MFDC) mandatĂ©e par l’un de ses chefs, Salif Sadio.

Cette mĂ©diation se fait sous l’Ă©gide de la très discrète communautĂ© catholique de Sant’Egidio de Rome, mĂ©diatrice dans ce conflit qui dure depuis dĂ©cembre 1982 et a fait des milliers de victimes civiles et militaires, ravagĂ© l’Ă©conomie de la rĂ©gion et poussĂ© de nombreux habitants Ă fuir.

Le massacre de samedi, le pire depuis des années, ne devrait toutefois pas faire dérailler ce processus de paix, estiment les autorités locales et des observateurs.

« C’est une situation que nous regrettons tous mais je pense que ça n’aura pas une incidence nĂ©gative sur le processus de paix qui est enclenché », a dĂ©clarĂ© Ibrahima Sakho, gouverneur de Ziguinchor, alors que les tractations de paix se sont multipliĂ©es depuis l’arrivĂ©e au pouvoir du prĂ©sident Macky Sall en 2012.

« Il y a une dynamique irrĂ©versible pour aller vers la paix. Tous les acteurs en tireront les consĂ©quences et continuerons Ă travailler pour consolider la paix », a ajoutĂ© le gouverneur, citĂ© par le site d’information PressAfrik.

Cette tuerie est survenue au lendemain de la libĂ©ration par l’armĂ©e de deux combattants du MFDC, divisĂ© en factions rivales, notamment celle de Salif Sadio du « Front Nord », Ă laquelle ils appartiendraient, et celle de CĂ©sar Atoute Badiate, qui dirige le « Front Sud ».

« A chaque fois qu’un acte est posĂ© entre l’Etat et le camp de Sadio, il y a des incidents, et vice-versa. Il faut travailler aux retrouvailles entre les diffĂ©rentes factions si on veut la paix », a relevĂ© dimanche un observateur de la crise casamançaise sous couvert de l’anonymat.

« C’est possible que ce soit des règlements de comptes » entre rebelles, a estimĂ© une source sĂ©nĂ©galaise proche de la mĂ©diation interrogĂ©e par l’AFP.

« Je ne suis pas convaincu que ce soit les branches avec lesquelles les discussions sont engagĂ©es qui aient commis de tels actes. Je ne pense pas qu’il y ait une remise en cause du processus de paix », a ajoutĂ© cette source.

Dans ses voeux de fin d’annĂ©e, le chef de l’Etat sĂ©nĂ©galais avait lancĂ© un appel aux rebelles pour la poursuite des pourparlers en vue d' »une paix dĂ©finitive ».