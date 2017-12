Casernes et villages pillÃ©s, attentats-suicides, Boko Haram redouble les attaques au Nigeria

Depuis plusieurs mois, les raids menĂ©s sur les villages, les attentats-suicide ou les attaques menĂ©es par le groupe jihadiste Boko Haram contre l’armĂ©e nigĂ©riane, se sont multipliĂ©s dans le nord-est du NigĂ©ria, rĂ©gion dĂ©vastĂ©e par huit annĂ©es de conflit.

Il y a tout juste un an, l’armĂ©e nigĂ©riane assurait fièrement avoir dĂ©barrassĂ© la forĂŞt de Sambisa, bastion de la faction dirigĂ©e par Abubakar Shekau, de ses combattants. Or, l’accès y est encore impossible, et les villages aux alentours sont rĂ©gulièrement attaquĂ©s et pillĂ©s.

« L’augmentation des attaques est une rĂ©ponse dĂ©sespĂ©rĂ©e face Ă la rĂ©pression militaire », assure Ă l’AFP un commandant en poste Ă Maiduguri, la capitale de l’Etat du Borno. « Nous avons coupĂ© toute leur chaĂ®ne d’approvisionnement de nourriture, d’armes et de munitions ».

« Ils rĂ©pondent en pillant et en menant des attaques car ils ont besoin de nourriture. La faim est un meurtrier silencieux », poursuit le commandant sous couvert d’anonymat.

« Cela ne fait aucun doute, les combattants de Boko Haram sont en train de mourir de faim et cherchent de la nourriture », explique quant à lui, Mamman Sani, un pêcheur de Baga, sur les rives du Lac Tchad.

« Ils pillent les casernes militaires pour récupérer des armes, ils pillent les villages pour récupérer de la nourriture », explique M. Sani.

Le 13 dĂ©cembre dernier, la faction dirigĂ©e par Abu Mosab Al Barnaoui, reconnue par l’organisation de l’Etat Islamique, a tentĂ© d’envahir la base militaires de Mainok, Ă la pĂ©riphĂ©rie de Maiduguri. Ils n’ont pas rĂ©ussi Ă rentrer sur les lieux, mais ont toutefois dĂ©robĂ© quatre vĂ©hicules militaires blindĂ©s.

Le mois dernier, ils ont toutefois envahi la base de Magumeri, Ă 50 kilomètres au nord de Maiduguri, avant que l’armĂ©e n’envoie des renforts.

Il y a quelques semaines, deux kamikazes se sont faites exploser à Biu (180 kilomètres de Maiduguri), faisant au moins 13 morts, et plus de 50 blessés.

Et la liste est longue… Le 21 novembre, un autre attentat-suicide dans la mosquĂ©e de Mubi (Etat d’Adamawa) a tuĂ© au moins 50 fidèles musulmans.

« Les +terroristes+ attaquent les bases militaires, particulièrement celles avec peu de garnisons pour dĂ©rober du matĂ©riel, mais aussi faire rĂ©gner la peur et augmenter leur capacitĂ© d’action », explique Ă l’AFP un milicien, qui appuie l’armĂ©e nigĂ©riane dans la lutte contre les insurgĂ©s.

Le 10 dĂ©cembre, Abubakar Shekau a conduit près de 400 de ses hommes sur un poste de l’armĂ©e dans le village de Bita, Ă la frontière avec le Cameroun.

– Divisions –

Selon le chef de la milice locale, les jihadistes ont forcé les soldats à abandonner leur poste, et ont dérobé des armes avant de se retirer dans la forêt de Sambisa.

Le conflit, qui a éclaté en 2009 sous le commandement de Shekau, a fait plus de 20.000 morts, plus de 2 millions de déplacés. Le nord-est du Nigeria fait face à une très grave crise humanitaire et alimentaire.

Si les civils sont les principales victimes du groupe jihadiste ou des militaires, l’armĂ©e, qui est dĂ©ployĂ©e sur l’ensemble du territoire nigĂ©rian et doit affronter de nombreux problèmes sĂ©curitaires dans le pays, a Ă©galement payĂ© un lourd tribu.

Le prĂ©sident Muhammadu Buhari a d’ailleurs fait savoir qu’il prĂ©voyait de rapatrier ses troupes actuellement dĂ©ployĂ©es en GuinĂ©e-Bissau dans une mission de maintien de la paix, pour aider Ă l’effort militaire dans le pays.

Le groupe jihadiste reste toutefois encore très divisĂ© depuis la dĂ©signation d’Al Barnaoui, fils du fondateur de Boko Haram Mohamed Yusuf, comme chef de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest par l’EI en 2016.

Les deux factions rivales (Shekau et Barnaoui) s’Ă©taient toutefois rencontrĂ©es le 4 dĂ©cembre dernier Ă Duguri, au bord du Lac Tchad pour dĂ©cider de mener un front commun contre l’armĂ©e, selon des sources proches des nĂ©gociations.

Mais quelques jours plus tard, l’accord Ă©tait rompu: la faction de Shekau ayant tuĂ© 18 membres du groupe d’Al Barnaoui.

« Les deux factions sont embourbĂ©es dans des luttes intestines », explique un haut gradĂ© militaire sous couvert d’anonymat.

« Mais si l’alliance avait fonctionnĂ© cela aurait entraĂ®nĂ© un nombre d’attaques encore plus important, et les consĂ©quences auraient pu ĂŞtre très graves », rĂ©sume-t-il.