Casino Winmax : booster vos gains

Sur www.winmax.cm un incroyable programme de fidélité pour booster vos gains et remporter un maximum de lots !

Avec le casino Winmax.cm vous allez vivre une expérience unique et complète grâce à notre programme de fidélité unique à 5 niveaux : BRONZE, ARGENT, OR, PLATINE et DIAMANT.

En jouant simplement à vos jeux de machines à sous préférés, vous gagnez des points, et les points collectés peuvent être échangés contre divers prix :

Des SPINS GRATUITS pour le casino,

Des PARIS GRATUITS pour les paris sportifs

et des articles, tels qu’un Iphone 12 Pro Max, un Samsung S21 ultra 5G, une montre Apple série 5 et des Airpods 2 wireless.

Tous les nouveaux joueurs commencent avec 0 point. Cela signifie que vous êtes au niveau Bronze et que vous changez de niveau petit à petit. Le premier mois, vous pouvez passer du niveau Bronze au niveau Argent, et le mois suivant, si vous accumulez suffisamment de points, vous pouvez passer au niveau Or.

Vous pouvez suivre à tout moment comment évoluent vos points de fidélité, ils sont très facilement accessibles dans votre compte. Pour échanger vos points contre des prix, cliquez sur le bouton « EXCHANGE SHOP », et en fonction de vos points échangeables, vous pouvez choisir un prix en votre faveur.

Vous pouvez augmenter vos points en passant à un niveau de fidélité supérieur. Plus le niveau de votre système de fidélité est élevé, plus les multiplicateurs de points sont élevés.

Par exemple, pour le niveau Gold, il est de x1,4. Cela signifie que vous pouvez avoir plus de 1 point/1 000F CFA de mise, dans ce cas, au lieu de 1 point, vous obtiendrez 1,4 points.

Voici les indicateurs concernant les différents niveaux :

– Bronze x1

– Argent x1,2

– Or x1,4

– Platine x1,6

– Diamant x1,8.

Alors n’attendez plus, exploitez à fond notre fabuleux programme de fidélité pour avoir un max de gains et de lots sur le site web : www.winmax.cm