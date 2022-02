Casinos en ligne en 2022 : les innovations qui vont bouleverser le secteur

Le secteur des casinos en ligne est devenu un creuset d’innovations technologiques. Cryptomonnaies, réalité virtuelle, NFT… Le futur est déjà là.

Casinos en ligne : les innovations qui vont bouleverser le secteur

L’industrie des casinos en ligne ne cesse de se réinventer. Ces dernières années, le secteur a connu des transformations majeures avec l’introduction de nouvelles technologies. Parmi elles, on retient notamment l’utilisation grandissante des cryptomonnaies dans les nouveaux établissements. Mais cela va désormais beaucoup plus loin. Le secteur des casinos en ligne semble être devenu le terrain de jeu de toutes les innovations. Les expériences se multiplient. De nouveaux jeux apparaissent et séduisent une nouvelle génération de joueurs. Réalité virtuelle, NFT, et bien d’autres nouveautés vont désormais faire partie du quotidien des joueurs. Dans cette revue, retrouvez toutes les dernières tendances qui impactent les casinos en ligne.

Les cryptomonnaies dans les casinos en ligne

Crypto-friendly, Casino Bitcoin, et d’autres termes font désormais partie du jargon des casinos en ligne ! Depuis plusieurs années déjà, les cryptomonnaies y ont fait leur apparition. Sur ces sites, les actifs numériques tels que Bitcoin, l’Ethereum ou le litecoin sont devenus des moyens de paiement comme les autres. Certains n’utilisent même que des devises numériques, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement.

Quel intérêt de jouer avec des cryptomonnaies ?

Les avantages à jouer avec des cryptomonnaies sont nombreux. D’une part, elles constituent un moyen de paiement décentralisé. Grâce à la blockchain, les paiements ne sont pas contrôlés et opérés par des banquiers. À cet effet, le joueur jouit d’une meilleure confidentialité. Les dépôts et retraits du joueur n’apparaissent pas sur son compte en banque puisque tout passe via un portefeuille électronique.

D’autre part, les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent augmenter de façon agressive. Contrairement aux devises traditionnelles, elles sont capables d’atteindre des sommets en très peu de temps. Si vous gagnez des cryptos dans un casino bonus sans depot, vous aurez la chance de multiplier votre argent selon la tendance du marché. Certes, l’inverse est aussi vrai. Cependant, on ne peut que constater l’évolution très positive du marché des cryptos ces dernières années. Pour exemple, en 2021, Bitcoin est passé de 30 000 dollars à 67 000 dollars l’unité entre juillet et novembre.

Enfin, la cryptomonnaie optimise la vitesse de paiement des casinos en ligne. Le retrait d’argent crypto est nettement plus rapide que le retrait par virement bancaire. Ces derniers peuvent prendre plusieurs jours. A titre de comparaison, le transfert de Bitcoin et d’autres altcoins ne prend que quelques minutes, au plus quelques heures.

De nouveaux concepts de jeux en ligne

Les développeurs de logiciels ne manquent jamais d’idées pour apporter de la fraîcheur aux divertissements en ligne. Récemment, le fournisseur Red Tiger en a fait la preuve éclatante. Il a fait une incursion très remarquée dans le monde des actifs numériques en proposant la première machine à sous au monde à intégrer l’univers des NFT.

Baptisée NFT Megaways, la machine à sous présente une grille atypique où figurent 4 CryptoPunk. Ces œuvres uniques avaient été rachetées quelques mois plus tôt par sa maison mère, Evolution Gaming. L’habillage détonnant et pixélisé de cette machine à sous présente des symboles connus comme Twitter, Tesla, etc. En outre, les 4 NFT CryptoPunk rachetés par Evolution servent de Wild dans le jeu.

Cette machine à sous a tout de suite trouvé son public. Des NFT dans une machine à sous ? Et bien oui, désormais, c’est manifestement possible. Il ne serait donc pas étonnant de voir d’autres concepteurs de jeu renouveler cette expérience. Au-delà de la nouveauté, c’est aussi, précisons-le, un incroyable coup de communication pour la société.

La réalité virtuelle et les jeux mobiles

La réalité virtuelle ou VR (Virtual Reality) constitue l’un des futurs piliers des jeux interactifs modernes. Cette technologie basée sur l’immersion et l’interaction impacte les casinos en ligne, et particulièrement les jeux en live, en direct.

Les jeux live existent depuis plusieurs années sur les casinos en ligne, mais avec la réalité virtuelle, on est dans une autre dimension. L’expérience de jeu va devenir incroyable.

La VR offre une meilleure simulation et de nouvelles fonctionnalités grâce, par exemple, à une vision 360°. Dans certains titres de réalité virtuelle, il devient possible de s’asseoir sur une chaise et d’avoir une vision périphérique libre devant la table. Le joueur peut s’arrêter au bar avant de commencer une partie, converser avec d’autres joueurs.

Cela n’est pas sans rappeler la dernière annonce Facebook sur le Metaverse et son univers virtuel que Mark Zuckerberg entend créer.

Les jeux en ligne basés sur la réalité virtuelle sont très prometteurs, mais encore rares. Même s’ils se heurtent encore à de grandes difficultés techniques, le futur est déjà à la porte. Le développement de ce type de divertissement reste par ailleurs très coûteux. Pour le moment tout au moins.

Actuellement, les jeux VR disponibles sur le marché ne sont pas encore nombreux. Pour le moment, on retrouve surtout des machines à sous 3D. Mais elles n’intègrent pas encore toutes les fonctionnalités que l’on attend du virtuel. Parmi elles, on retrouve Gonzo’s Quest, Twin Spin, Robin Hood ou encore Jack Hammer. Ces modèles 3D préfigurent déjà ce qui devrait révolutionner le secteur. Ce n’est plus qu’une question de temps.

Aujourd’hui, les plus importants casinos en ligne disposent d’une section “Casino Live”. Ils proposent des parties de Poker, de roulettes, de Baccarat avec des croupiers en direct. L’expérience est très appréciée des joueurs. Certains ne jouent même plus qu’à ce type de jeux qui imite la réalité d’un vrai casino. En attendant les vrais jeux en VR, ça peut le faire !

Les paris sportifs et e-sports

Les casinos virtuels et les sites de paris sont devenus les deux destinations favorites des joueurs d’argent en ligne. Mais jusqu’il y a peu de temps, ces deux types de jeux étaient totalement séparés.

Depuis quelque temps, cela n’est plus le cas. En effet, des casinos en ligne ont eu la bonne idée de rassembler ces deux types de jeux très différents. Le joueur a ainsi la possibilité d’alterner entre jeux classiques, jeux live et paris sportifs en même temps. Cela évite de changer de site.

De plus en plus de casinos en ligne, généralement les plus récents, proposent désormais de parier sur des événements sportifs. Le football, le basket, le hand, les sports auto/moto, mais aussi les courses de lévriers deviennent de nouvelles occasions de jouer.

Par ailleurs, une nouvelle catégorie est apparue : les sports virtuels. A mi-chemin entre les jeux de casino en ligne et le pari sportif, cette discipline permet aux joueurs de parier sur des compétitions sportives qui opposent des équipes virtuelles. On est presque dans du Fifa sur lequel on pourrait parier. Contrairement aux vraies compétitions, ça ne s’arrête jamais.

Les bookmakers les plus réputés s’y sont mis depuis un moment. A l’image du britannique Ladbroke ou de Bwin. Les compétitions virtuelles pourraient devenir d’ici peu une offre de base dans de nombreux casinos.