Casques bleus tuÃ©s en CÃ´te d’Ivoire: 20 ans de prison pour un ex-ministre

L’ex-ministre ivoirien Hubert Oulaye a Ă©tĂ© condamnĂ© mardi Ă vingt ans de prison pour complicitĂ© d’assassinat de dix-huit personnes, dont sept soldats de l’ONU, par la cour d’assises d’Abidjan, dont le verdict a Ă©tĂ© accueilli dans un silence de mort.

« C’est une condamnation sans preuve. C’est une condamnation politique », a rĂ©agi M. Oulaye, qui a pu regagner son domicile alors que ses avocats promettent un pourvoi en cassation.

L’avocate gĂ©nĂ©rale, Mireille Kouassi, avait requis la rĂ©clusion Ă vie pour les deux accusĂ©s, Hubert Oulaye, 64 ans, ministre de la Fonction publique de l’ex-prĂ©sident Laurent Gbagbo dans les annĂ©es 2000, et Maurice Djire, 37 ans, dans le cadre de la mort de ces 18 personnes lors d’une attaque dans l’ouest de la CĂ´te d’Ivoire en juin 2012.

Elle assure que « de manière Ă©vidente, Hubert Oulaye a fourni les moyens financiers en vue de l’installation d’une rĂ©bellion dans l’Ouest », estimant que « le complice est parfois plus dangereux que l’auteur ».

« Il ne s’agit pas d’un procès politique (…) juste parce qu’il y a un homme politique (dans le box)! Tenons-nous aux faits. Laissons la politique aux politiciens », a-t-elle dit.

Auparavant, Diomande Vafoungbe, l’avocat de l’Etat ivoirien, partie civile, avait Ă©voquĂ© le contexte de la crise post-Ă©lectorale qui a fait 3.000 morts après le refus de l’ancien prĂ©sident Gbagbo de reconnaĂ®tre sa dĂ©faite Ă©lectorale. « A l’Ă©poque, les LibĂ©riens disaient: +No Gbagbo, No peace+ (Pas de Gbagbo, pas de paix), » a prĂ©cisĂ© l’avocat indiquant qu’il y avait des « liens » entre le Front populaire ivoirien (FPI), le parti de Gbagbo, et les mercenaires libĂ©riens.

« J’ai honte de la justice ivoirienne. Le dossier est vide », a lancĂ© Rodrigue DadjĂ©, un des dĂ©fenseurs du ministre. Pour lui la cour aurait dĂ» prononcer « un arrĂŞt de non-lieu pur et simple. Cette condamnation Ă vingt ans est une dĂ©cision politique. Elle est plus faite pour mettre Hubert Oulaye hors d’Ă©tat de nuire sur le plan politique afin qu’il ne gène pas… ».

« Pour une dĂ©mocratie comme la nĂ´tre qui veut sortir de la crise post-Ă©lectorale de 2011, on est en train de crĂ©er un prĂ©cĂ©dent extrĂŞmement grave: ceux qui viendront après ce pouvoir vont vouloir faire la mĂŞme chose en se vengeant. Et on va ĂŞtre dans un cycle infernal de vengeance. On a besoin d’une justice Ă©quitable et transparente, pas celle qui rend des condamnations Ă 20 ans sans Ă©lĂ©ment de preuve », a-t-il conclu.

Dans cette affaire, M. Oulaye a fait deux ans de détention préventive (mai 2015-juin 2017).

Il avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© six mois après son retour d’exil du Ghana, et quelques jours seulement après avoir participĂ© Ă une rĂ©union de « frondeurs » du FPI.

Ces « frondeurs » se prĂ©sentent comme les « gardiens du temple » et boycottent tout scrutin, s’opposant au courant dirigĂ© par Pascal Affi N’Guessan, l’actuel prĂ©sident du parti, qui se prĂ©sente aux Ă©lections et semble vouloir tourner la page Gbagbo, actuellement jugĂ© par la Cour pĂ©nale internationale pour « crimes contre l’humanité » prĂ©sumĂ©s lors de la crise post-Ă©lectorale de 2010-2011.

Lors des procès concernant la crise politico-militaire, qui a dĂ©chirĂ© la CĂ´te d’Ivoire de 2002 Ă 2011, la dĂ©fense a souvent dĂ©noncĂ© une « justice des vainqueurs ».