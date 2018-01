Catalogne: dÃ©marrage de la lÃ©gislature sans Puigdemont

Le parlement de Catalogne dominĂ© par les indĂ©pendantistes siège mercredi pour la première fois depuis sa tentative de rupture avec l’Espagne, en l’absence d’un acteur principal: Carles Puigdemont qui prĂ©tend ĂŞtre investi Ă distance, depuis Bruxelles.

Deux mois après la crise politique sans précédent déclenchée par leur tentative de sécession, les indépendantistes catalans ont réussi à conserver la confiance des électeurs lors des élections régionales du 21 décembre. Ils ont obtenu 47,5% des suffrages et 70 députés sur 135.

Cette majorité absolue des sièges doit leur permettre en principe de désigner un président séparatiste.

Le candidat naturel est Carles Puigdemont, destituĂ© par le chef du gouvernement Mariano Rajoy avec l’ensemble de son exĂ©cutif le 27 octobre après la dĂ©claration d’indĂ©pendance du parlement catalan.

Mardi soir les deux principales listes sĂ©paratistes, celle du prĂ©sident destituĂ© « Ensemble pour la Catalogne » et celle de la « Gauche rĂ©publicaine de Catalogne », ont annoncĂ© avoir trouvĂ© un accord pour l’investir.

La première a 34 sièges et la deuxième 32. Avec les quatre voix encore Ă confirmer de la Candidature d’unitĂ© populaire (extrĂŞme gauche indĂ©pendantiste), l’arithmĂ©tique leur donne donc l’avantage.

– MajoritĂ© virtuelle –

Mercredi, le nouveau parlement siĂ©gera Ă partir de 11h00 (10h00 GMT) et les sĂ©paratistes chercheront au cours de cette sĂ©ance Ă poser les jalons pour permettre l’investiture de M. Puigdemont prĂ©vue en principe Ă la fin du mois, un parcours semĂ© d’obstacles.

En effet, leur majoritĂ© reste thĂ©orique puisque huit des 70 dĂ©putĂ©s sĂ©paratistes sont en prison ou Ă l’Ă©tranger et ne peuvent en principe voter: trois sont en dĂ©tention provisoire, inculpĂ©s pour « rĂ©bellion », « sĂ©dition » et « dĂ©tournement de fonds »; les cinq autres, dont Carles Puigdemont, Ă©galement visĂ©s par la justice, sont en Belgique.

Leur premier objectif sera de contrĂ´ler le parlement et l’organe qui veille au respect du règlement de la chambre et Ă l’ordre du jour.

C’est ce « bureau » qui acceptera ou non, le vote Ă distance des uns ou des autres.

Pour les dĂ©putĂ©s en prison, cela semble possible, mĂŞme si le règlement parlementaire ne le prĂ©voit pas, expliquait mardi une source gouvernementale Ă Madrid. « Ils n’ont pas choisi d’aller en prison et ils ont Ă©tĂ© placĂ©s en dĂ©tention par un juge ». Mais cela est exclu pour les Ă©lus partis Ă Bruxelles de leur propre chef, ajoutait-il.

Le gouvernement a d’ailleurs annoncĂ© qu’il bloquerait en justice toute tentative de Carles Puigdemont et des quatre autres dĂ©putĂ©s installĂ©s Ă Bruxelles de tenter d’agir Ă distance, soit en votant lors de la sĂ©ance de mercredi pour choisir le bureau et le prĂ©sident du parlement, soit plus tard en s’opposant devant la Cour constitutionnelle Ă la prise de fonction du prĂ©sident destituĂ©.

– ‘Pas de plan B’ –

Mardi, lors d’une rĂ©ception offerte Ă la presse au palais de la Moncloa, siège du gouvernement Ă Madrid, les calculs allaient donc bon train sur les voix dont disposaient – ou non – les indĂ©pendantistes compte-tenu de leur situation.

Ils pourraient garder le contrĂ´le du Parlement avec 62 dĂ©putĂ©s prĂ©sents dans l’hĂ©micycle et les trois Ă©lus emprisonnĂ©s, l’opposition (parti libĂ©ral Ciudadanos, Parti socialiste et Parti populaire de Mariano Rajoy) ne comptant que 57 dĂ©putĂ©s et huit Ă©lus du groupe Catalunya en Comun, proche de Podemos, devant s’abstenir.

Reste que Mariano Rajoy n’acceptera en aucun cas une prĂ©sidence de la rĂ©gion de 7,5 millions d’habitants oĂą vivent 16% des Espagnols… depuis Bruxelles.

« Je contesterai le premier acte administratif », qui aille en ce sens, a-t-il dit à des journalistes à la Moncloa mardi.

Un tel recours entraĂ®nera la saisine de la Cour constitutionnelle, qui gèlera l’investiture et dĂ©bouchera sur un nouveau scĂ©nario de blocage de la rĂ©gion, pendant lequel le gouvernement continuera Ă diriger en direct la Catalogne privĂ©e de l’autonomie Ă laquelle ses habitants, partagĂ©s sur l’indĂ©pendance, tiennent tant.

Mais dans l’entourage de M. Puigdemont on assure qu’il « n’y a pas de plan B » permettant de cĂ©der sa place Ă un autre.

Puigdemont « semble de plus en plus enfermĂ© dans une rĂ©sistance solitaire », dĂ©clare Ă l’AFP l’Ă©ditorialiste catalan Jordi Amat, spĂ©cialiste du mouvement indĂ©pendantiste.

« Rien ne permet de penser que nous ne resterons pas embourbés dans une situation de conflit institutionnel », a-t-il ajouté.