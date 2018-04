Catalogne: la justice maintient en prison le candidat Ã  la prÃ©sidence

La Cour suprĂŞme espagnole a maintenu jeudi en prison Jordi Sanchez, candidat indĂ©pendantiste Ă la prĂ©sidence de la Catalogne, alors que le bras de fer se poursuit en Espagne et Ă l’Ă©tranger entre l’Etat espagnol et les sĂ©paratistes.

« Le juge Pablo Llarena a refusĂ© d’accorder le permis (de sortie) sollicitĂ© » par Jordi Sanchez, annonce la Cour dans un communiquĂ©.

Jordi Sanchez, ancien prĂ©sident de l’association indĂ©pendantiste AssemblĂ©e nationale catalane (ANC) placĂ© en dĂ©tention provisoire pour son rĂ´le dans la tentative avortĂ©e de sĂ©cession d’octobre, s’Ă©tait dĂ©jĂ portĂ© candidat Ă la prĂ©sidence en mars, et la Cour suprĂŞme avait refusĂ© de le libĂ©rer.

Élu dĂ©putĂ© lors des Ă©lections rĂ©gionales du 21 dĂ©cembre, M. Sanchez a dans l’intervalle saisi le ComitĂ© des droits de l’homme des Nations unies en se plaignant d’une violation de ses droits politiques.

Dans l’attente d’un examen approfondi, le comitĂ© a demandĂ© le 23 mars Ă l’Espagne de s’assurer du « respect de ses droits politiques », sans prĂ©ciser comment.

Le juge Pablo Llarena a expliquĂ© pour motiver sa dĂ©cision qu’il disposait d’Ă©lĂ©ments en vertu desquels « l’Ă©ventuel mandat » de M. Sanchez en tant que prĂ©sident catalan pourrait « s’orienter dans le sens d’une rupture de l’ordre constitutionnel ».

Il a estimé que le respect de cet ordre constitutionnel primait sur les droits politiques individuels de M. Sanchez.

Roger Torrent, prĂ©sident indĂ©pendantiste du parlement catalan, avait appelĂ©, quelques heures avant, la justice Ă « tenir compte du droit international » en libĂ©rant Jordi Sanchez.

M. Torrent n’a pas voulu prĂ©ciser quelle serait sa position en cas de nouveau refus. Mais dans la soirĂ©e, il a annoncĂ© via Twitter qu’il repoussait sine die la session.

S’il maintenait la sĂ©ance d’investiture « Ă distance », ce que le juge a expressĂ©ment interdit, il risquerait Ă son tour des poursuites.

Cette session Ă©tait censĂ©e se tenir deux jours avant une grande manifestation prĂ©vue dimanche Ă Barcelone ayant pour but de marquer les six mois de dĂ©tention de Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, dirigeant d’une autre association indĂ©pendantiste.

– Doutes –

En Espagne, les doutes vont crescendo sur la stratĂ©gie de l’État face aux sĂ©paratistes catalans, et de plus en plus de voix s’Ă©lèvent pour un dialogue et contre l’incarcĂ©ration de neuf dirigeants indĂ©pendantistes, dont « les Jordis ».

Les deux principaux syndicats nationaux ont d’ailleurs annoncĂ© leur participation Ă la manifestation de dimanche.

A l’Ă©tranger, les doutes d’un tribunal allemand sur les poursuites pour « rĂ©bellion » visant l’ancien prĂ©sident sĂ©paratiste Carles Puigdemont arrĂŞtĂ© en mars, ont entraĂ®nĂ© sa libĂ©ration.

Le tribunal examine encore la demande d’extradition de Madrid, mais celle-ci pourrait ĂŞtre limitĂ©e Ă des dĂ©lits de « malversation de fonds », beaucoup moins graves.

Le dossier sera aussi examinĂ© par les justice de Belgique -oĂą vivent trois anciens « ministres » indĂ©pendantistes eux aussi rĂ©clamĂ©s par Madrid- mais aussi de la Suisse et de l’Écosse, oĂą sont aussi installĂ©s des sĂ©paratistes en fuite.

Madrid s’est lancĂ© dans une campagne diplomatique, via ses ambassadeurs, pour tenter « d’expliquer sa position » Ă l’Ă©tranger, selon une source gouvernementale.

Une rĂ©union entre magistrats espagnols et allemands Ă La Haye (Pays-Bas) est en outre prĂ©vue pour tenter d’affiner la stratĂ©gie sur le dossier Puigdemont, selon des sources judiciaires.

– Tutelle –

La Catalogne est sous tutelle du gouvernement central depuis la tentative d’indĂ©pendance et doit se doter d’un gouvernement pour rĂ©cupĂ©rer son autonomie.

Mais les indĂ©pendantistes, qui ont obtenu la majoritĂ© des sièges au parlement catalan lors d’Ă©lections rĂ©gionales organisĂ©es le 21 dĂ©cembre, n’ont pas rĂ©ussi depuis Ă investir un prĂ©sident, le noyau dur des dirigeants sĂ©paratistes se trouvant en fuite Ă l’Ă©tranger ou en prison.

Un dialogue de sourds s’est installĂ© entre le gouvernement espagnol qui rĂ©clame un candidat « viable » sans ennuis judiciaires, et les sĂ©paratistes qui veulent Ă©lire un candidat « lĂ©gitime ».

L’ex-prĂ©sident Carles Puigdemont, poursuivi en Espagne et installĂ© Ă l’Ă©tranger, a renoncĂ© Ă sa candidature. Puis l’ex-porte-parole du gouvernement catalan Jordi Turull n’a pas rĂ©ussi Ă se faire Ă©lire avant d’ĂŞtre Ă son tour incarcĂ©rĂ©, ce qui a empĂŞchĂ© la tenue d’un second tour oĂą il aurait pu ĂŞtre Ă©lu.

Si les indépendantistes ne sont pas parvenus à faire investir un candidat le 22 mai, de nouvelles élections régionales devront être organisées.