Catalogne: les grandes dates de la montÃ©e de l’indÃ©pendantisme

Voici les grandes dates de la montĂ©e de l’indĂ©pendantisme en Catalogne, rĂ©gion du nord-est de l’Espagne, théâtre de la plus grande crise politique qu’ait connue le pays depuis son retour Ă la dĂ©mocratie en 1977.

– Statut plus autonome en 2006, en partie annulĂ© en 2010 –

En mars 2006 le Parlement espagnol adopte un nouveau statut renforçant l’autonomie de la Catalogne, dĂ©finie comme « nation » Ă l’intĂ©rieur de l’Etat espagnol.

En juillet, le Parti populaire (PP) du conservateur Mariano Rajoy, alors dans l’opposition, conteste ce statut devant la Cour constitutionnelle, le qualifiant d' »antichambre du dĂ©membrement de l’Espagne ».

En juin 2010, la Cour constitutionnelle annule une partie du statut, estimant que la rĂ©fĂ©rence Ă la Catalogne comme « nation » n’a « aucune valeur juridique ». Elle rejette l’usage du catalan comme langue « prĂ©fĂ©rentielle » dans les administrations et mĂ©dias. Après cette « humiliation », des centaines de milliers de Catalans manifestent.

– 2012-2016: montĂ©e en puissance des sĂ©paratistes –

Le 11 septembre 2012, jour de la fĂŞte de la Catalogne, plus d’un million de personnes manifestent Ă Barcelone pour un nouvel Etat, dans un contexte de grave crise financière qui Ă©treint le pays.

Le 20 septembre, M. Rajoy, Premier ministre depuis 2011, refuse de nĂ©gocier avec le prĂ©sident catalan Artur Mas une plus grande autonomie budgĂ©taire de la rĂ©gion. M. Mas remporte en novembre les Ă©lections rĂ©gionales et promet un rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination.

Le 9 novembre 2014, la Catalogne se prononce Ă 80% pour l’indĂ©pendance lors d’une consultation symbolique, dĂ©clarĂ©e anticonstitutionnelle, avec une participation de 35%.

Le 27 septembre 2015, les partis indĂ©pendantistes obtiennent la majoritĂ© des sièges au Parlement rĂ©gional, lequel adopte le 9 novembre une rĂ©solution sur un processus devant aboutir à « un Etat catalan indĂ©pendant prenant la forme d’une rĂ©publique » au plus tard en 2017. La Cour constitutionnelle annule cette rĂ©solution.

Le 10 janvier 2016, le séparatiste Carles Puigdemont devient président de la région.

– 2017: rĂ©fĂ©rendum interdit, rĂ©primĂ© dans la violence –

En juin 2017, M. Puigdemont annonce un rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination pour le 1er octobre, assurant que si le « oui » l’emporte, la rĂ©gion amorcera la « dĂ©connexion » d’avec l’Espagne.

Le 7 septembre, la Cour constitutionnelle suspend une loi du parlement régional organisant la consultation.

Le 20, l’arrestation de 14 hauts responsables catalans et la saisie de millions de bulletins de vote dĂ©clenchent des manifestations spontanĂ©es de milliers de Catalans.

Le 30, le gouvernement affirme avoir dĂ©mantelĂ© l’organisation du rĂ©fĂ©rendum. Des milliers de personnes, brandissant des drapeaux espagnols, manifestent Ă Madrid pour l’unitĂ© de l’Espagne.

Le 1er octobre, jour du rĂ©fĂ©rendum, les forces de l’ordre interviennent pour saisir les urnes dans au moins une centaine de bureaux de vote. Des images de violences policières font le tour du monde.

« Il n’y a pas eu de rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination en Catalogne », affirme Mariano Rajoy, pour qui l’Etat de droit a prĂ©valu.

Le gouvernement sĂ©paratiste affirme lui que le « oui » l’a emportĂ© Ă 90%, avec une participation de 43% selon des rĂ©sultats invĂ©rifiables. Carles Puigdemont demande une mĂ©diation internationale.

Le 3 octobre, 700.000 personnes, selon la police municipale, manifestent Ă Barcelone contre les violences policières, sur fond de grève gĂ©nĂ©rale en Catalogne. Le roi Felipe VI s’exprime dans une rare allocution tĂ©lĂ©visĂ©e, dĂ©nonçant les autoritĂ©s sĂ©paratistes de Catalogne et dĂ©clarant que l’Etat doit rĂ©tablir l’ordre constitutionnel.

Le lendemain, M. Puigdemont assure que son gouvernement s’apprĂŞte Ă dĂ©clarer l’indĂ©pendance.

Le 10 octobre, lors d’une allocution devant le parlement rĂ©gional il estime « que le peuple a dĂ©cidĂ© que la Catalogne doit devenir un Etat indĂ©pendant sous forme de RĂ©publique ».

Mais il propose au Parlement de suspendre l’indĂ©pendance, pour permettre un dialogue.

Le 11 octobre, le chef du gouvernement espagnol laisse Ă Carles Puigdemont 8 jours pour renoncer Ă toute dĂ©claration d’indĂ©pendance.

Le 27 octobre, le parlement de Catalogne vote, par 70 voix sur 135, la dĂ©claration d’indĂ©pendance unilatĂ©rale. Le jour mĂŞme, Madrid suspend de facto l’autonomie rĂ©gionale, destitue l’exĂ©cutif sĂ©paratiste de Carles Puigdemont, dissous son parlement et convoque des Ă©lections pour le 21 dĂ©cembre.

Fin octobre, M. Puigdemont quitte secrètement la Catalogne pour Marseille d’oĂą il prend un avion pour Bruxelles, oĂą il rĂ©apparait le 30 octobre, en compagnie de quatre anciens membres de l’exĂ©cutif rĂ©gional.

Le 2 novembre le vice-président destitué de la Catalogne, Oriol Junqueras, et neuf autres dirigeants indépendantistes sont arrêtés et emprisonnés pour « rébellion et/ou sédition ». Le vice-président et trois autres dirigeants restent actuellement en détention.