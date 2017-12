Catalogne: Puigdemont envisage de rester Ã  Bruxelles

Le prĂ©sident catalan destituĂ© Carles Puigdemont pesait samedi le pour et le contre de rester Ă Bruxelles ou rentrer en Espagne au risque d’ĂŞtre arrĂŞtĂ©, après la victoire Ă©lectorale de son camp indĂ©pendantiste qui veut former un gouvernement.

A la question « Puigdemont est-il disposĂ© Ă rentrer? », l’un de ses avocats en Catalogne a rĂ©pondu: « En principe, oui, mais mon conseil c’est d’Ă©valuer la situation car au moment oĂą il reviendrait ici, il serait arrĂŞté », deux mois après la proclamation d’une RĂ©publique catalane restĂ©e sans effets.

« Il faut mesurer si cela vaut la peine, s’il peut faire davantage dedans que dehors, il est Ă©vident que s’il vient et est emprisonnĂ©, cela gĂ©nère (…) un conflit politique très important », a ajoutĂ© Me Jaume Alonso-Cuevillas au micro de Catalunya radio.

« Nous étudions tous les scénarios », a simplement confirmé la directrice de campagne du parti de M. Puigdemont, Elsa Artadi, interrogée samedi à Bruxelles par la radio catalane Rac1.

M. Puigdemont a maintes fois affirmĂ© sa volontĂ© de rĂ©tablir le gouvernement destituĂ© par Madrid, ce qui apparaĂ®t impossible dans la pratique, certains membres Ă©tant en exil, d’autres en prison.

Mme Artadi a insistĂ© sur l’idĂ©e que la victoire des sĂ©cessionnistes – avec 47,5% des voix mais une majoritĂ© absolue en sièges – Ă©tait celles de « tous » les partis indĂ©pendantistes qui allaient devoir parler pour la formation d’un gouvernement Ă Barcelone.

Elle a aussi de nouveau souhaité « un dialogue avec le gouvernement espagnol » de Mariano Rajoy.

Ce dernier a d’ores et dĂ©jĂ prĂ©venu que le prochain gouvernement catalan serait « soumis Ă l’empire de la loi ».

Une façon de sous-entendre qu’il n’hĂ©siterait pas Ă recourir Ă nouveau Ă l’article 155 de la Constitution, utilisĂ© pour la première fois le 27 octobre pour placer la rĂ©gion sous tutelle, destituer le gouvernement catalan et dissoudre le parlement rĂ©gional qui venait de proclamer l’indĂ©pendance.

Dans son bras de fer avec Madrid, M. Puigdemont cherche systĂ©matiquement Ă se placer sur le mĂŞme plan que le chef du gouvernement espagnol et Ă pousser l’Europe Ă s’impliquer dans ce conflit politique, ce qu’elle refuse de faire.

M. Puigdemont avait proposĂ© vendredi Ă M. Rajoy de le rencontrer « à Bruxelles ou dans n’importe quel autre lieu de l’Union europĂ©enne ».

Sans jamais prononcer son nom, le Premier ministre conservateur lui avait rĂ©pondu indirectement: « la personne avec laquelle je devrais m’asseoir, c’est celle qui a remportĂ© ces Ă©lections, Mme (Inès) Arrimadas », tĂŞte de liste du parti Ciudadanos, qui a obtenu le plus de voix (25%) et de sièges (37).

« Je devrai parler avec la personne qui exercera la présidence du gouvernement régional, mais pour cela elle doit prendre ses fonctions », a également averti M. Rajoy.

– ‘Pas de majoritĂ© sociale’ –

« La première force politique en Catalogne, c’est Ciudadanos, une force constitutionnaliste », a soulignĂ© samedi Inès Arrimadas, forte de son 1,1 million de voix, dans un entretien publiĂ© par El Mundo. « C’est fondamental pour mettre en lumière le fait qu’il n’y a pas une majoritĂ© sociale en Catalogne en faveur de l’indĂ©pendance », a-t-elle insistĂ©.

Elle ne dispose cependant pas d’alliĂ©s pour former une coalition de gouvernement: les socialistes n’ont que 17 sièges et le Parti populaire (PP, conservateur) de M. Rajoy s’est effondrĂ©, ne recueillant que 4% des voix dans la rĂ©gion (3 sièges).

M. Rajoy devrait commencer à parler « avec les partis souverainistes, qui sont clairement vainqueurs de ces élections », a fait valoir la directrice de campagne de M. Puigdemont.

La situation Ă©conomique dans la rĂ©gion risque de pâtir de la poursuite de l’incertitude politique, alors que plus de 3.100 entreprises ont dĂ©mĂ©nagĂ© leurs sièges sociaux ailleurs et que le tourisme et les investissements faiblissent.

Pour l’Ă©conomiste JosĂ© Carlos Diez, « des emplois ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©truits et d’autres vont l’ĂŞtre au dĂ©but de 2018, dans le tourisme, les services et l’industrie ».