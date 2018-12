CAN 2021 : Ahmad Ahmad fait planer le doute sur son attribution au Cameroun

Dans un document relayé sur BBC, Ahmad Ahmad affirme avoir effectivement demandé à la Côte d’Ivoire de plutôt se consacrer à l’organisation de la CAN 2023, mais qu’elle ne l’obligerait pas à le faire.

Une nouvelle fois, les propos du président de la confédération africaine de football créent la polémique au sein de l’opinion publique camerounaise. Après avoir annoncé que le Cameroun organisera la CAN 2021 en compensation de la CAN 2019 qui lui a été retirée, Ahmad Ahmad semble désormais dubitatif.

Dans un document relayé sur BBC, celui qui préside depuis le 16 mars 2017 aux destinées de la CAF vient de faire un rétropédalage. « Nous confirmons qu’aucune décision n’a été prise par le comité exécutif. On s’occupe d’abord de l’édition 2019 (retirée au Cameroun et qui sera organisée par l’Afrique du Sud ou l’Egypte) et ensuite on verra », explique Ahmad.

La pression ivoirienne devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) semble porter ses fruits. Rappelons que dans un communiqué publié par la Fédération Ivoirienne de Football, les autorités du pays de Didier Drogba avaient annoncé qu’ils utiliseraient toutes les voies de recours possible pour que la CAN 2021 soit organisée en Côte d’Ivoire comme initialement prévue par le calendrier de la CAF.