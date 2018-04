Ce que l’on sait de la mission de l’OIAC en Syrie

Les enquĂŞteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), ont dĂ©butĂ© leur mission en Syrie après une attaque chimique prĂ©sumĂ©e qui se serait dĂ©roulĂ©e le 7 avril dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne Damas.

Quelles tâches ont été imparties aux enquêteurs? Vont-ils pouvoir mener à bien leur mission? Quel impact peuvent avoir leurs conclusions ?

– Qu’est-ce que l’OIAC ? –

L’OIAC, basĂ©e Ă La Haye, est chargĂ©e de superviser l’application de la Convention pour l’interdiction des armes chimiques. L’institution a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e au moment de l’entrĂ©e en vigueur en 1997 de cette Convention, qui vise Ă Ă©radiquer les armes chimiques Ă travers le monde.

Elle a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 2013 « pour ses efforts considĂ©rables pour Ă©liminer les armes chimiques ».

Sa mission d’Ă©tablissement des faits a Ă©tĂ© instaurĂ©e en 2014 « pour Ă©tablir les faits entourant les allĂ©gations d’utilisation d’agents chimiques toxiques, prĂ©tendument de chlorine, (…) en Syrie ».

L’OIAC a menĂ© dans la foulĂ©e les travaux qui ont permis la destruction des stocks d’armes chimiques dĂ©clarĂ©s dans le pays.

– Quel objectif en Syrie ? –

La mission d’Ă©tablissement des faits est arrivĂ©e samedi Ă Damas, pour enquĂŞter sur les accusations d’un recours Ă l’arme chimique qui aurait eu lieu Ă Douma, dernier fief rebelle reconquis par le rĂ©gime aux portes de la capitale syrienne.

Selon des secouristes, plus de 40 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans cette attaque, qui aurait Ă©tĂ© menĂ©e avec du gaz de chlore et un autre agent neurotoxique semblable au sarin, d’après les estimations avancĂ©es par des experts.

Le rĂ©gime a niĂ© toute responsabilitĂ©, mais il a Ă©tĂ© accusĂ© par les puissances occidentales qui ont menĂ© samedi des frappes de reprĂ©sailles d’une ampleur sans prĂ©cĂ©dent en Syrie.

La mission de l’OIAC, menĂ©e Ă la demande du gouvernement syrien, dĂ©terminera si des armes chimiques ont Ă©tĂ© utilisĂ©es Ă Douma, mais n’identifiera pas les auteurs.

Les enquĂŞteurs de l’OIAC ont dĂ©jĂ tenu des rĂ©unions avec des responsables du gouvernement de Damas. Mais ils ne semblent pas avoir dĂ©jĂ commencĂ© le travail sur le terrain Ă Douma.

– Comment travaillent les experts ? –

Les enquĂŞteurs de l’OIAC peuvent recueillir des « Ă©chantillons chimiques, environnementaux et biomĂ©dicaux », interroger des victimes, des tĂ©moins, des personnels mĂ©dicaux et mĂŞme participer Ă des autopsies, explique l’organisation basĂ©e Ă La Haye.

« Il n’y a jamais de trouvaille miraculeuse. Dans la plupart des cas, aucune preuve, prise toute seule, ne sera suffisante », explique Ralf Trapp, consultant et membre d’une mission d’Ă©tablissement des faits prĂ©cĂ©dente.

« Les Ă©quipes de l’ONU comme celle de l’OIAC s’appuient sur les avis et le soutien du DĂ©partement de sĂ»retĂ© et sĂ©curitĂ© de l’ONU et leurs contacts locaux », explique M. Trapp.

– Obstacles –

Durant ses recherches sur le terrain, la mission est escortĂ©e par des officiels syriens. Le travail des enquĂŞteurs ne s’annonce pas aisĂ© Ă Douma, oĂą ils arriveront plus d’une semaine après les faits.

La ville, ravagĂ©e par une violente offensive du rĂ©gime lancĂ©e le 18 fĂ©vrier, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e « nettoyĂ©e » des rebelles par l’armĂ©e samedi, qui a lancĂ© des opĂ©rations de dĂ©minage.

« Les enquĂŞteurs chercheront aussi des preuves montrant si le site (de l’attaque) a Ă©tĂ© altĂ©rĂ© », explique Ralf Trapp, en soulignant aussi le besoin de trouver des moyens d’authentifier d’Ă©ventuelles preuves prĂ©sentĂ©es par des tierces parties.

– Quel impact –

Les puissances internationales, Etats-Unis et Russie en tĂŞte, ont rĂ©clamĂ© une enquĂŞte sur le drame de Douma. Mais les rĂ©sultats de l’OIAC n’ont pas Ă©tĂ© attendus.

Les présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron ont affirmé avoir la preuve que des armes chimiques ont été utilisées à Douma, menant des frappes de représailles samedi avec les Britanniques.

La Russie a accusĂ© les puissances occidentales de s’appuyer sur des « fabrications » pour trouver un « prĂ©texte » Ă des frappes en Syrie, assurant que ses experts avaient dĂ©jĂ enquĂŞtĂ© Ă Douma, et n’avaient rien trouvĂ©.

Certains dĂ©tracteurs des frappes occidentales ont estimĂ© que les puissances auraient dĂ» attendre les conclusions de l’OIAC.

Après le dĂ©but de la mission, un premier « rapport de situation » doit ĂŞtre soumis. Le rapport final n’est pas attendu avant plusieurs semaines.