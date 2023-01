Ce que pensent les entrepreneurs Camerounais du message de Macky Sall concernant le Made in Sénégal

Le président sénégalais a écrit un message d’encouragement à la production locale de son pays hier 11 janvier qui n’a pas laissé indifférent les entrepreneurs camerounais.

« Dans le cadre du « mois du consommer local », je félicite tous nos producteurs, dont Maraz Origins, pour l’excellente qualité de ses articles, produits avec le soutien de la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). Ensemble, achetons Sénégalais, soutenons le consommer local ! », c’est avec ces mots que Macky Sall a encouragé les Sénégalais à consommer local.

Un message qui n’a pas laissé indifférent les acteurs camerounais qui se battent au quotidient pour faire briller le made in Cameroun. Pour Carine Andela, présidente de l’Association entrepreneurs ingénieux d’Afrique (Asenia), « le président sénégalais est tout simplement un patriote, il joint les paroles aux actes. Consommons local, ne doit pas être un slogan, il faut que cela va plus loin que tous ses discours politiques et sociales. Je félicite le président sénégalais pour l’exemple qu’il sert, il est plus confiant de voir un dirigeant lui-même : prêcher par l’exemple », a-t-elle réagit suite au message du président Sénégalais.

Comme Andela plusieurs entrepreneurs ont apprécié cette sortie du sommet de l’Etat Sénégalais qui est un coup de publicité sans concurrence. « Je pense qu’il est de bon ton que les pouvoirs publics au plus haut niveau s’impliquent davantage dans les politiques de promotion des Petites et moyennes entreprises locales, qui comme on le sait sont le socle de nos économies et le tremplin pour le développement », a apprécié Emmanuel Assom, promoteur de la plateforme de E-santé Ouicare.

« La réaction du président sénégalais va au-delà des slogans habituels de nos dirigeants qui se contentent de prêcher la parole du consommer locale. En quelques sortes il joint les actes à la parole en mettant en avant une entreprise pour la qualité de ses produits. C’est une formidable exposition pour ladite entreprise, c’est une campagne publicitaire à coup de millions cette sortie présidentielle. Campagne que probablement cette PME n’aurait pu s’offrir. Vivement que nos dirigeants fassent pareil, comme on le dit : il ne faut jamais avoir honte d’imiter le bon exemple », a-t-il ajouté.

« La sortie du président sénégalais reflète sa politique en ce qui concerne l’entrepreneuriat local dans son pays. Le message prend toujours un sens particulier lorsqu’il est porté par le chef de l’état d’un pays et en dehors du message, il apprend aussi à ses concitoyens combien il est important de consommer local, combien il est important de ne pas s’arrêter uniquement au discours en utilisant lui-même les produits fabriqués par des entrepreneurs locaux », a pour sa part déclaré Njifon Sahadou Badaroudine, expert en cybersécurité et promoteur de la start-up Cyberzone.

« En tant qu’entrepreneur camerounais, je ne peux que saluer ces actions des pouvoirs sénégalais espérant que nos combats pourront dans un futur proche être autant considérés. Une chose est sûre chaque pays a ses difficultés dont doivent faire face les entrepreneurs mais je pense qu’au Sénégal, l’entrepreneuriat n’a pas la même valeur qu’ici au Cameroun aux yeux des décideurs », a-t-il ajouté.